Кюрасао - островът, който всеки бърка с питие

Нидерландската колония откри залежи на петрол, не е вече само плажове. Футболът, заради който малката държава стана известна, не е национален спорт - там властва бейзболът

Трябваше да дойде световното първенство по футбол, за да преоткрие светът не само Меси и Роналдо, но и някои държави, за които не бе чувал.

Оказа се, че Кюрасао е остров, а не напитка, както биха отговорили повечето джензита. Разширяването на формата на световните първенства поне помага малко на уроците по география.

А за въпросния остров се заговори, след като четирикратният световен шампион Германия разби със 7:1 дебютанта Кюрасао на "НРГ Стейдиъм" в Хюстън. Най-малката страна, класирала се на световно първенство, опита да играе смело и зарадва феновете си с първи гол на такъв форум.

Реално Кюрасао не е независима държава, а още се води

протекторат на нидерландската корона

Заради това държавен глава е крал Вилем-Александър. Получава пълна автономност през 2010 г., което пък дава шанса да се опита да се класира на световно първенство по футбол, и то с един от най-странните национални отбори.

Защото от 26 играчи 25 не са родени на острова. А са тръгнали по следите на предците си, които са се преселили в Нидерландия.

Кюрасао се намира в южната част на Карибско море, около 65 километра северно от Венецуела и 65 километра югоизточно от Аруба. Състои се от два острова - главния Кюрасао и безлюдния Клейн Кюрасао (Малкия Кюрасао).

Преброяването през 2023 г. отчете население от 158 000 души

Столицата е Вилемщат. Заедно с Аруба и Бонаир бяха част от Нидерландските Антилски острови. От трите полуавтономни държави е най-голямата по площ и население.

Оригиналното население е от племената на араваките и сакетио. Първите европейци, които стъпват на него, са испанците и логично става тяхна колония след експедицията на Алонсо де Охеда през 1499 г. Бързо става известен като "непотребния остров" заради ниската си реколта и липсата на ценни метали. Но бързо се оформя като един от центровете на животновъдството. Нидерландия го превзема през 1634 г. и бързо го фокусира към търговията и морския транспорт заради стратегическото му положение. По-късно го прави и център на търговията с роби.

В средата на XVII век много евреи от Европа се преселват на острова заради преследванията срещу тях. Постепенно завладяват търговията и постават основата на "Нидерландската карибска компания", която по-късно става най-богатата в кралството.

Великобритания два пъти окупира острова по време на Наполеоновите войни, но връща управлението на Нидерландия. Забраната на търговията с роби през 1863 г. отново води до сериозна миграция и търсене на нови начини за препитание. Някои роби отиват в Куба, за да берат захарна тръстика, а други остават на острова, като рентират земя от бившите си господари. Нидерландският остава официален език, но най-много се говори на папиаменту (креолски, базиран на португалския), английски и испански.

През 1914 г. е открит петрол край венецуелския град Мене Гранде. По това време на Кюрасао и Аруба вече има рафинерии и американските "Шел" и "Ексон" започват да ги захранват.

Идва 1929 г. и венецуелският бунтовник Рафаел Симон Урбина с 250 войници превзема острова. Опоскват държавната хазна и отвличат губернатора Леонардус Албертус Фрутиер с откраднатия американски кораб "Маракайбо". Заради това Нидерландия рязко увеличава военното си присъствие на острова.

Симон Боливар също два пъти стъпва на Кюрасао

По време на Втората световна война островът е основна брънка при доставките на съюзниците. След като Германия превзема Нидерландия, Великобритания окупира Кюрасао, а Франция - Аруба. След това идват американците, които построяват и военното летище "Хато". Те се страхуват, че Хитлер може да атакува САЩ заради силната колония немци в Южна Америка.

През 1942 г. пристанището в столицата Вилемщат е блокирано от германски подводници. След това се прави втори опит да се превземе островът, но атаката е отбита. Заради това САЩ сформира Четвърти боен флот и го изпраща в района. В крайна сметка всичко приключва в полза на съюзническите сили.

САЩ също така правят няколко опита да купят Нидерландските Антилски острови за около 4 милиона долара, но така и не успяват.

Никой не знае точно как се появява името на острова. На испанските карти той може да е открит като Кюразоте, Кюрасаоте и Кюрасаоре. След това идват Кюразао или Кюрацао. На една карта на Еронимус Кок от Антверп

през 1562 г. името Кюрасао се появява за първи път

Едното обяснение е, че така са се наричали местните племена. В първите испански свидетелства те са описани като индиос кюразаос.

Друга теория твърди, че всичко идва от изоставените на острова португалски и испански моряци през XVI и XVII век. Те били сваляни от корабите, болни от скорбут, за да умрат. На връщане обаче ги открили напълно здрави, защото повечето плодове били много богати на витамин С.

Така се появява португалският термин Иля да Кюразао, или островът на изцелението и испанския Исла де ла Кюрацин. Футболът въобще не е национален спорт на острова. Първенство има от 1921 г., но само с две дивизии.

На Кюрасао властва бейзболът. През 2006 г. отборът от малката лига във Вилемщат печели световната титла срещу първенеца на САЩ "Таузънд Оукс" и играта окончателно превзема всичко. В момента Юриксон Профар е звезда на професионалния "Атланта Брейвс", а Андрю Джоунс, Ози Албиес и Кенли Дженсън са участвали в мача на звездите.

Заради прекрасните си плажове Кюрасао е един от световните центрове за уиндсърфинг. Видимостта във водата достига до 30 метра, което пък го прави идеален за гмуркачи. За тях е направен и подводен морски парк, който е 20 километра по южното крайбрежие на острова.

Разбира се, най-лесното достигане до Кюрасао е по въздуха. Международното летище е доста голямо и е с третата по дължина писта след "Рафаел Ернандес" в Пуерто Рико и "Поан-а-Питре" в Гваделупа от целия Карибски регион. Всеки ден нидерландските KLM и TUI имат по един полет от Амстердам. Директни полети има от американските Маями, Шарлът, Ню Йорк и Атланта и от канадските Торонто и Монреал. От региона пък има връзка от Панама Сити и Богота.

Напитката идва от кора на портокали

Прочутата напитка, която е доста по-известна от острова, е разработена някъде през XVII век от прочутата дестилерия "Болс" в Амстердам. Прави се от корите на растението лараха, което е вид портокал. Идва от т. нар. севилски портокали, известни с леко горчив и кисел вкус. Те са закарани на острова от испанците през 1527 г., но бързо са изоставени, защото не се хващат и не пасват на климата.

Така след десетки години се появява лараха, която е със зелен цвят, а не яркооранжев. Плодът не става за ядене, но се открива, че кората, като изсъхне придобива страхотен аромат.

Питието се приготвя, като ларахата се оставя няколко дни в алкохол и вода. След това се обелва и обелките влизат в хесийска торба, за да се отцедят. Добавят се специални миризми и се вари на 96 градуса в 120-годишни медени съдове. Течността се оставя да изстине за един ден, добавя се вода и се дестилира отново за три дни.

Получава се безцветна течност с аромат на портокал. За синьото се използва оцветител Е133.

В последните години се появиха кюрасао с дъх на кафе, на шоколад, на ром и на стафиди.

Най-популярните коктейли:

Синя лагуна - 45 милилитра водка, 30 милилитра синьо кюрасао, 30 милилитра лимонов сок и накрая лимонада.

Син Хавай - 45 милилитра ром, 30 милилитра синьо кюрасао, 30 милилитра крем от кокос, 90 милилитра сок от ананас.

Оригинална Маргарита (с безцветно кюрасао) - 45 милилитра текила, 30 милилитра портокалово кюрасао, 30 милилитра свеж сок от лайм.

България приема футболисти оттам - най-известният е Дъстли Мюлдер

Реалната връзка на България с Кюрасао, освен със синьото питие, е футболът. У нас са се подвизавали доста нидерландци, които са играли за националния отбор на островната държава.

Първият и може би най-известният от тях е Дъстли Мюлдер, който облече екипа на "Левски" през лятото на 2010 г. и изкара при "сините" цели три сезона, преди да премине в "Аполон" (Лимасол).

През лятото на 2012 г. в ЦСКА се появява Сивард Спрокел, централен защитник. Който така и не записва официален мач за "червените", а рита само в контроли. Така се озовава в "Ботев" (Пловдив), където играе два сезона. А идва у нас като юношески национал на Нидерландия, ритал и на световно.

Джереми де Нойер е следващият в "Левски". Полузащитникът остана при "сините" два сезона. Интересното е, че и братовчед му Брадли игра в България - за ЦСКА. Но бе национал на Суринам, а не на Кюрасао.

През зимата на 2020 г. в ЦСКА се появява Върнън Сан Бенето Анита. Но левият бек няма късмет, защото тогава е пандемията и записва само 3 мача. В момента е един от най-известните диджеи в Нидерландия.

Джеваро Непомусено се подвизава в "Черно море" за няколко мача. През 2022 г. в "Левски" идва Нейтън Олдър, който остава в историята с това, че доста трудно се отърваха от него. Пращан бе под наем и във варненския "Спартак".

Последните двама от Кюрасао в родното първенство бяха Лиандро Мартис, който рита за "Монтана" и "Спартак" (Вн), и Нейтън Маркело, играл за "Хебър".

На световното в отбора на Нидерландия бяха включени близнаците Кинтен и Юрен Тимбер, които са от Кюрасао. Юрен обаче бе сменен заради контузия. Батко им Дилан бе викан в националния на Кюрасао.