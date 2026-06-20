Георги и Стефан Милушеви си подаряват тази година три нови магазина “Зора”

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Баща и син Георги и Стефан Милушеви - собственици на търговската верига “Зора”, са се родили на една и съща дата - 20 юни. Георги Милушев през 1937 г., а Стефан - през 1959 г.

От години те отбелязват заедно рождените си дни, заобиколени от вече доста порасналото семейство.

През 2026-а те си подаряват три нови магазина, като първите два вече откриха. Преди няколко месеца отвори нов търговски обект на “Зора” в Казанлък, а съвсем наскоро - на 6 юни, бе отрязана лентата на втория им обект за Бургас. Разположен е на 1600 квадратни метра площ в ритейл парк “Пиргос” на бул. “Янко Комитов”.

Всичко това е всъщност подготовка за 35-годишния юбилей на търговската верига - една истинска семейна компания, която ще чества тържествено наесен юбилея си.

Четвърто десетилетие разрастването на “Зора” върви с устойчив темп, а мисията обектите да бъдат близо до всеки потребител в България изглежда все по-изпълнена със съдържание.

Желаем им здраве и още покорени върхове!