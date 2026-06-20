Честит рожден ден на Радко Паунов!

За да си добър журналист, е необходимо да си перфектно информиран, да си коректен към детайла, да разпознаваш манипулацията, пропагандата или ненадеждните източници. Това заедно с умението да пише разбираемо отличава Радко Паунов, който днес е рожденик.

От много години той е начело на екипа на платформата “24 часа” в Пловдив и с труд и упоритост с неговите репортери удържат успешно сред конкурентите във втория град на България. Наред с това сайтът 24plovdiv.bg е на челните места в портфолиото на пресгрупата.

Бъди здрав, Радко! Пожелаваме ти време за гръцкото слънце, бузуки и ледено узо!