ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще посети Турция и Китай тази година

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23077170 www.24chasa.bg

Честит рожден ден на Радко Паунов!

1024
Радко Паунов

За да си добър журналист, е необходимо да си перфектно информиран, да си коректен към детайла, да разпознаваш манипулацията, пропагандата или ненадеждните източници. Това заедно с умението да пише разбираемо отличава Радко Паунов, който днес е рожденик.

От много години той е начело на екипа на платформата “24 часа” в Пловдив и с труд и упоритост с неговите репортери удържат успешно сред конкурентите във втория град на България. Наред с това сайтът 24plovdiv.bg е на челните места в портфолиото на пресгрупата.

Бъди здрав, Радко! Пожелаваме ти време за гръцкото слънце, бузуки и ледено узо!

Радко Паунов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)