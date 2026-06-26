Ева Херцигова ще облече булчинска рокля след четвърт век любов

Бащата на трите ѝ деца Грегорио е наследник на богата италианска фамилия

След близо 25 години заедно, три деца и много спекулации около отношенията им бившият супермодел Ева Херцигова и италианският предприемач Грегорио Марсиай най-сетне ще си кажат официално “да”. Според италианското списание “Оджи” двамата ще сключат брак в средата на юли в историческата зала “Плебишити” на Палацо Кариняно в Торино в присъствието на 100 гости. Церемонията ще бъде съпроводена от изпълнения на класическa музика на пиано, а след това младоженците и гостите ще отпразнуват събитието с вечеря в ресторант недалеч от двореца.

Новината за предстоящата сватба стана публична още през май, когато в регистъра на община Торино бе открита публикация за предстоящ граждански брак между 53-годишната чешка красавица и 49-годишния италиански бизнесмен. За светските хроникьори това е почти исторически момент, тъй като връзката на двамата продължава вече 25 години.

Историята на Херцигова винаги е била смесица от приказен блясък, международни интриги и романтични обрати. Днес 53-годишната чехкиня е символ на една отминала, но незабравима епоха, времето на супермоделите. Светът я помни най-вече като момичето от култовата реклама на сутиените Wonderbra с провокативния надпис Hello Boys, превърнала се в една от най-иконичните кампании на XX век. Пътят на Ева към върха започва далеч от модните столици - в едновремешна Чехословакия, където

дъщерята на електротехник и секретарка

печели конкурс за красота в Прага. Това става през 1989 г., точно когато Източна Европа се променя завинаги след падането на комунистическите режими.

След пристигането си в Париж Херцигова буквално превзема модния свят. “Шанел”, “Диор”, “Версаче”, “Прада”, “Долче&Габана”, “Ив Сен Лоран” - всички искат русокосата красавица с магнетичния поглед. Тя става лице на Vogue, Harper’s Bazaar и Victoria’s Secret, води фестивала “Санремо” и дори участва в откриването на Олимпийските игри в Торино през 2006 г.

Личният ѝ живот винаги е бил не по-малко обсъждан от кариерата ѝ. През 1996 г. Ева се омъжва за Тико Торес, барабаниста на рок групата Bon Jovi. Бракът обаче приключва само две години по-късно. Тогава светските медии усилено шушукат, че причината може да е била кратка, но шумно коментирана близост между Херцигова и младия Леонардо ди Каприо, който по онова време е в зенита на славата си след “Титаник”. Никога не се появява официално потвърждение, но слухът остава една от най-обсъжданите клюки на 90-те.

Истинската стабилност в живота ѝ идва през 2001 г., когато среща Грегорио Марсиай във Вариготи, Лигурия. По ирония на съдбата срещата става възможна заради хаоса след атентатите от 11 септември. Херцигова остава блокирана в Италия заради отменени полети. По това време красавицата току-що е приключила брака си с барабаниста Тико Торес и е оставила зад гърба си връзка с музикалния продуцент Гай Озиъри. След завръщането си от Ню Йорк в Италия, Ева забелязва Марсиай още отдалеч и по собствените ѝ думи се влюбва от пръв поглед.

“Сърцето ми биеше силно и не можех да дишам”,

спомня си моделът в интервю.

Грегорио Марсиай е един от най-успешните и дискретни италиански предприемачи. Роден е в Торино през 1976 г. и произхожда от влиятелно индустриално семейство. Образованието му преминава през едни от най-престижните университети в света. По-късно той се превръща в ключова фигура в Sabelt, водеща компания в автомобилната индустрия, специализирана в производството на компоненти и системи за безопасност. От първата си среща Ева и Грегорио почти не се разделят. През юни 2007 г. се ражда първият им син Джордж, през март 2011 г. - Филип, а през април 2013 г. Едуард. Семейството живее между Лондон и Торино, като винаги е пазело децата далеч от светлината на прожекторите.

Връзката им обаче далеч не е безоблачна. През 2011 г. Марсиай е заснет от папараци в Прага в компанията на друга жена. Кадрите предизвикват международен медиен скандал. Самата Херцигова години по-късно признава, че е преживяла предателството много тежко, но е решила да остане “заради децата”.

И въпреки кризите, слуховете и многократните “почти сватби” двамата продължават да са заедно. Сега, когато официалните документи вече са факт, дори най-скептичните италиански таблоиди започват да вярват, че Ева Херцигова наистина е готова отново да облече булчинска рокля.