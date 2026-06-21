За да е с Хамилтън преди състезание, Ким Кардашиян лети и за една нощ от САЩ до Англия

Почитателите на Формула 1 критикуваха появата на риалити звездата на пистата, но бившият треньор на шампиона я похвали

Луис Хамилтън отново е претендент за световната титла и дори съперниците му смятат, че това се дължи на гаджето му Ким Кардашиян. Риалити звездата е неотлъчно до него на последните състезания, предизвиквайки много шум и даже призиви да ѝ бъде забранено да се появява близо до пистите на Формула 1.

Ким буквално разпердушини традициите на този елитарен спорт, свикнал да привлича много заможни хора, които обаче не парадират с положението си. Още при появата си на Гран при на Монако милиардерката сътвори серия от конфузни моменти.

Движеше се с голям антураж от охрана и помощници, които

разбутваха присъстващите Кардашиян подмина с мълчание един от най-известните журналисти на Формула 1, който се опитваше да ѝ зададе въпрос. След това пък взе кърпа, предназначена за победителя Андреа Кими Антонели. С нея тя грациозно избърса капки от шампанско, с което любимият ѝ Хамилтън я напръска, докато празнуваше второто си място.

Неволната кражба на хавлията предизвика вълна от коментари, като повечето бяха доста критични към Кардашиян. В тях се посочваше, че тя е откраднала шоуто в Монако с предизвикателното си поведение. Държала се е натрапачиво с чувствата си към Хамилтън, измествайки медийното внимание от самото състезание. Така, вместо да се коментира убедителната победа на 19-годишния Антонели, с дни се е говорело за задигнатата му кърпа. И то толкова разгорещено, че дори от “Мерцедес” са се изкушили и са пуснали шеговито видео, на което се вижда как той си я търси.

Кардашиян обаче успешно отигра тази закачка на бившия отбор на Хамилтън. Тя изпрати на Антонели кърпа с надпис “За Кими, от Ким”, красиво завързана с панделка, което

бе възприето като израз на извинение от нейна страна

По този начин отхвърли подозренията, че всичко е било добре замислен ход от нейна страна, който да отклони вниманието от Антонели и да го насочи към гаджето ѝ. Италианецът стана нещо като наследник на Хамилтън в “Мерцедес”, който спечели шест от общо седемте световни титли с коли на германския гигант. След като го замени с отбора на “Ферари”, победоносният му поход обаче секна. Даже се заговори, че може това да е началото на края на 41-годишния състезател. А и веднъж самият Хамилтън подхвърли след една от загубите си, че “Ферари” вероятно ще трябва да си търсят нов пилот.

След като успя да спечели Гран при на Барселона преди дни, чертаенето на всички тези черни сценарии приключи. Хамилтън отново се нареди сред претендентите за световната титла, а човекът, който му помогна да спечели предишни шест, обясни и защо смята, че има големи шансове да прибави още един трофей в колекцията си.

“Видях го по телевизията на подиума. Лицето му показваше, че е много щастлив. Може би приятелката помага”, каза Тото Волф. Шефът на отбора на “Мерцедес” допълни, че от собствен опит знае колко голяма е ползата от стабилен семеен живот или партньор, с когото се разбираш добре. “Когато емоционалната, личната и професионалната перспектива са в синхрон, печелиш”, обясни Волф.

Смята се, че Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се познават от поне 10 години, по време на които често са се оказвали на едни и същи събития или приятелски събирания. Но едва миналата есен откриват, че имат и романтично влечение един към друг. От няколко месеца не крият любовта си. Хамилтън е виждан на разходки и с някои от четирите деца на любимата си, което бе първи знак, че отношенията им стават сериозни. Те са от брака ѝ с рапъра Кание Уест, който приключи през 2022 г.

В началото на юни 45-годишната риалити звезда пусна за първи път общи нейни снимки с шампиона от Формула 1 в социалните мрежи, където има милиони последователи. По-късно го последва и на състезанията в Монако и Барселона.

“Невероятно е, че тя дойде този уикенд и ме подкрепи”, каза Хамилтън. Той

едва сдържаше сълзите си,

докато получаваше първата си награда като част от отбора на “Ферари”. Първото място на пистата в Барселона слага край на двугодишната суша от победи, в която бе попаднал.

“Спомних си кой съм и благодаря на феновете, че не спират да ми го напомнят. Не знам какво друго да кажа. Невероятно е да имаш добри хора около себе си и да те подкрепят. И тя прави това за мен всеки ден”, заяви британската звезда на Формула 1, докато изпращаше въздушна целувка на любимата си.

Богатството ѝ е четири пъти по-голямо от неговото, но не спира да работи

Макар състоянието ѝ вече да се изчислява на близо 2 млрд. долара, Ким Кардашиян продължава здраво да развива многообразните си бизнес проекти. Тя има собствени марки за козметика, за дрехи, за бельо, а наскоро се включи и в пазара на енергийни напитки.

Успоредно с това продуцира и участва в хитови риалити сериали, а също така се опитва да гради и юридическа кариера. Учи право и издържа изпит за адвокат в Калифорния.

Запознати твърдят, че въпреки голямата си заетост Ким прави всичко възможно да бъде близко до новия си любим, защото знае, че прекалено натоварените професионални графици обикновено провалят такива връзки. Случвало се е да пътува от Америка до Лондон само за една нощ, за да бъде с Луис Хамилтън във важен за състезателя момент. Последните две години бяха особено трудни за него заради преминаването му от “Мерцедес” към “Ферари”, но изглежда, че нещата вече се оправят.

Състоянието на седемкратния световен шампион във Формула 1 се оценява на около 500 милиона долара. Натрупал го е от високи хонорари от състезания, реклама на глобални марки и различни предприемачески инвестиции. Ако връзката му с Кардашиян продължи дълго, със сигурност ще може да разшири бизнес портфолиото си, тъй като риалити звездата е сред самоизградилите с милиардери на XXI век.