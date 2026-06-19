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Дара получи специално отличие на MAD Video Music Awards в Атина (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

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Българската поп звезда Дара бе сред специалните гости на тазгодишните MAD Video Music Awards в Атина. Изпълнителката, която спечели международно признание след участието си на Евровизия, получи специално отличие от организаторите на музикалните награди.

Церемонията събра едни от най-популярните изпълнители от Гърция и Балканите, а появата на Дара предизвика сериозен интерес сред публиката и медиите. Освен че бе отличена, певицата се включи и в програмата на събитието със специално участие.

Наградата е поредното признание за успешното развитие на кариерата на българската изпълнителка и затвърждава присъствието ѝ на международната музикална сцена.

MAD Video Music Awards е гръцка церемония по връчване на награди, организирана от телевизия MAD TV. Наградите отличават най-големите постижения в музиката за годината, избрани чрез гласуване от зрителите на телевизията. Победителите получават автентична награда, проектирана от MAD. Наградите се връчват от Темис Георгантас.

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