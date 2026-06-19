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Ан Хатауей очаква трето дете

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Ан Хатауей КАДЪР: Инстаграм/annehathaway

Холивудската актриса и носителката на награда „Оскар" Ан Хатауей очаква трето дете, предаде Асошиейтед прес.

Тя публикува видео в Инстаграм, в което се усмихва, докато показва коремчето си, и бързо излиза от кадър. 43-годишната актриса е озаглавила клипчето Baby, I'm yours ("Скъпи, аз съм твоя") и като музика е използвала песента на Барбара Люис със същото заглавие.

Помолен за потвърждение, говорител на холивудската звезда е отговорил: „Мисля, че видеото е доста очевидно".

Ан Хатауей и съпругът й Адам Шулман вече са родители на две момчета - Джонатан и Джак. 

Новината за третата й бременност идва в доста натоварен период за актрисата, чиито филми тази година включват "Дяволът носи Прада 2", "Майка Мери" и "Одисея", отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Ан Хатауей КАДЪР: Инстаграм/annehathaway

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