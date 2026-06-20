Музей "Искра" отвори трезора на казанлъшката култура за столичани

"От трезора" - така се нарича фото изложбата на най-ценните експонати от експозицията на историческия музей "Искра" в Казанлък, подредена в едно от емблематичните места на столицата - градинката на "Кристал". Тя може да бъде разгледана до 3 юли, припомнят от пресцентъра на общината.

"Историческият музей "Искра" заема достойно място в българската култура и не отстъпва по значение на националните институции. В съкровищницата си той има още много експонати, които трябва да бъдат изложени за посетители", каза при откриването на изложбата кметът на Казанлък Галина Стоянова.

Изложбата е по повод 125-годишнината на казанлъшкия музей и се организира със съдействието на община Казанлък и Столична община. Сред акцентите на експозицията е Златната книга на музея, в която са записани впечатленията за града на някои от най-емблематичните фигури в българската литература, музика и обществен живот – Гео Милев, Стоян Заимов, Александър Стамболийски, проф. Богдан Филов, Дора Габе, Елисавета Багряна, проф. Панчо Владигеров, акад. Дечко Узунов и др. Показани са още свързани с античната история предмети, както и лични вещи на известни розопроизводители.

По думите на преподавателя в УНСС проф. Пенчо Пенчев, това са богатства, които надхвърлят материалните и парични измерения. Директорът на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев допълни, че музеят "Искра" е сред първите културни институции, които са замислени и развивани като музеи и му пожела да пребъде във времето.