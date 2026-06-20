ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Часове след примирието Израел поднови атаките срещ...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23079596 www.24chasa.bg

Музей "Искра" отвори трезора на казанлъшката култура за столичани

Ваньо Стоилов

[email protected]

732
Кметът на Казанлък Галина Стоянова /вдясно/ при откриванета на изложбата в градинската на "Кристал" в София. Снимка: Община Казанлък

"От трезора" - така се нарича фото изложбата на най-ценните експонати от експозицията на историческия музей "Искра" в Казанлък, подредена в едно от емблематичните места на столицата - градинката на "Кристал". Тя може да бъде разгледана до 3 юли, припомнят от пресцентъра на общината. 

"Историческият музей "Искра" заема достойно място в българската култура и не отстъпва по значение на националните институции. В съкровищницата си той има още много експонати, които трябва да бъдат изложени за посетители", каза при откриването на изложбата кметът на Казанлък Галина Стоянова.  

Изложбата е по повод 125-годишнината на казанлъшкия музей и се организира със съдействието на община Казанлък и Столична община. Сред акцентите на експозицията е Златната книга на музея, в която са записани впечатленията за града на някои от най-емблематичните фигури в българската литература, музика и обществен живот – Гео Милев, Стоян Заимов, Александър Стамболийски, проф. Богдан Филов, Дора Габе, Елисавета Багряна, проф. Панчо Владигеров, акад. Дечко Узунов и др. Показани са още свързани с античната история предмети, както и лични вещи на известни розопроизводители.

По думите на преподавателя в УНСС проф. Пенчо Пенчев, това са богатства, които надхвърлят материалните и парични измерения. Директорът на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев допълни, че музеят "Искра" е сред първите културни институции, които са замислени и развивани като музеи и му пожела да пребъде във времето.

А тези, които искат да видят наживо експонатите, могат да посетят намясто музея в Казанлък. Освен постоянната експозиция, до 15 юли гостите на музея могат да се насладят на гостуващи експонати от фонда на Националния археологически институт с музей при БАН в София, обединени под наименованието  "Богатството на могила "Светицата". В мултимедийната зала на музея "Искра" сега са изложени оригиналът на прочутата златна маска на тракийския цар Терес с тегло 673 грама, както и златният пръстен на владетеля и богат погребален инвентар. Те са открити през 2004 г. от екипа на археолога доц.д-р Георги Китов в гроба на знатния тракийски аристократ от края на V век преди Христа в могилата "Светицата" край град Шипка.

Оригиналът на златната меска на Терес може да се види в казанлъшкия музей "Искра" до 15 юли. Снимка: Община Казанлък
Оригиналът на златната меска на Терес може да се види в казанлъшкия музей "Искра" до 15 юли. Снимка: Община Казанлък

Кметът на Казанлък Галина Стоянова /вдясно/ при откриванета на изложбата в градинската на "Кристал" в София. Снимка: Община Казанлък
Оригиналът на златната меска на Терес може да се види в казанлъшкия музей "Искра" до 15 юли. Снимка: Община Казанлък

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)