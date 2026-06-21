Британец с тайвански корени свири джаз на фестивала Summer Gates в София

Summer Gates започва днес, 21 юни, в столичното пространство „Чистилището".

„Това не е просто лятна програма, а поредица от вечери, всяка от които разгръща различен свят. Четири дати с разнородни посоки, обединени от една идея – да ни срещат с музика, избрана с причина, в пространство, което я прави своя", казват организаторите от Reel Feel.

Началото тази вечер ще поставят Камал Уилямс (Kamaal Williams), Жлъч, Григовор & Гена.

Камал Уилямс е артист с тайвански корени, роден в Пекъм, Лондон. Заедно с барабаниста Юсеф Дейс основава дуото Yussef Kamaal, чийто дебютен албум Black Focus от 2016 г. поставя началото на нова джаз вълна във Великобритания и печели Breakthrough Award на Jazz FM Awards. Описван като сливане на джаз с електронна денс музика, той преобръща представите за британския джаз и свързва сцени, дотогава изолирани една от друга. Следват три албума като солов артист под собствения лейбъл на Камал Уилямс, наречен Black Focus Records – The Return (2018), Wu Hen (2020) и Stings (2023).

Самият той описва Wu Hen като „революция на съзнанието". В Stings участват мултиинструменталистът от Лос Анджелис Мигел Атууд-Фъргюсън, номинираният за „Грами" басист Шарай Рийд и саксофонистът от Атланта – Куин Мейсън. Stings преминава през хип-хоп, ейсид джаз и неокласически влияния. Под псевдонима Henry Wu той издава електронна музика – хаус, broken beat и онова, което феновете наричат Wu Funk – хибрид между космически джаз, фънк, хаус и хип-хоп груув.

На 30 август гостува Джордж Евелин, по-известен като Nightmares On Wax. Той представя Echo45 Sound System, излязъл през 2025 година. „Завладяващите лайв сетове на Nightmares On Wax размиват границата между диджейство и разказване на истории. Неговите изпълнения са известни със своята топла, аналогова енергия, привличат публиката в споделен груув, който звучи едновременно носталгично и изненадващо актуално. В епоха на бърза и заменима музика, неговият звук остава непреходен – вкоренен в автентичност, свързаност и чист вайб", коментират от Reel Feel.

На 11 септември Детройт среща Щутгарт. Към първия обявен гост на Summer Gates – Мудиман (Moodymann), се присъединява Данило Плесов. Moodymann e признат едно от най-енигматичните и значими имена на хаус музиката. Кени Диксън Джуниър, както е истинското му име, е не просто продуцент, той е създател на емоция, изградена от соул, фънк, джаз и блус, пречупени през призмата на хауса, по начин, който никой друг не е успял да достигне, допълват от Reel Feel.

По думите им Данило Плесов (Danilo Plessow) е артист, за когото смяната на посоката е метод, а лейбълът му MCDE стана легенда с поредицата Raw Cuts. Чрез проекти като Inverse Cinematics, Vermont и Jayson Brothers той е картографирал широко музикално пространство. Със Space Grapes се потопи в аналоговото соул и диско звучене на 70-те и 80-те и спечели подкрепата на Джайлс Питърсън, Марк Ронсън и Masters at Work. Най-новият му проект Rude Futures е завръщане към електрониката, първият сингъл Acid Reaction излезе през лейбъла Rush Hour – един от водещите хаус лейбъли в Европа.

На 20 септември гостува Джейми Уун (Jamie Woon). Роден е в Лондон. Той е автор на песни и продуцент с един от най-разпознаваемите гласове в британската електронна соул сцена. Завършил легендарното Brit School, същото училище, което е дало на света Ейми Уайнхаус, Адел и FKA twigs. През 2010 г. записва парчето Night Air, копродуцирано от Burial, признато за емоционален ориентир на цялата ера на бас музиката. Няколко години по-късно участва в Settle на Disclosure, доказвайки, че денс музиката може да бъде дълбока и истински въздействаща. Вторият му албум Making Time от 2015 г. му носи номинация за Mercury Prize, заедно с Дейвид Бауи и Radiohead. „Не е нужно да се съобразяваш с очакванията... Ако обичаш да правиш музика, тя е нещо лично твое", казва той за The Guardian.