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Ивана: Свалих килограми по трудния начин, не съм ползвала пептиди

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Ивана Кадър: БНТ

"Свалих килограми по трудния начин, опитвам се да спортувам. Не съм ползвала пептиди, аз съм традиционен човек", това разказа певицата Ивана в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

Преди години певицата е говорила за излишните килограми и проблемите си с щитовидната жлеза. Тя каза, че днес е преборила тези проблеми. 

"Много здраво съм стъпила на земята, майка ми и баща ми казваха да не забравям откъде съм тръгнала. Даже на моменти бих казала, че страдам от недостиг на самочувствие", разказа още тя. 

Певицата каза, че за нея най-важно е оценката, която ще й даде публиката. 

"Аз ще си взема хонорара вечерта, но какво ще ми кажат хората ми е по-ценно. Връзката с публиката ми е най-важна", заяви Ивана. 

"Аз съм човек, който спазва правилата за движение и до днес като пея "Квартална кръчма" казвам на младите, че "бясно карай на червено" е метафорично", обясни тя. 

"Абсолютно вярвам, че животът е "шампанско и сълзи" (б.р. - една от песните на певицата). Мисля, че тази дуалност в живота показва, че трябва да има едното и другото. Ние трябва да си позволим да бъдем тъжни, гневни, да страдаме", обясни певицата. 

"Със сестра ми Стояна никога не сме се карали за пари, това е най-малкото, което може да ни раздели. Ние се чуваме, говорим си за музика и за нормалните неща", опроверга тя слуховете, че със сестра й са скарани. 

Ивана Кадър: БНТ

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