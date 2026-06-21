Неизвестно досега светилище е открито буквално на границата с Гърция край Доспат

Спасително теренно археологическо проучване откри неизвестно досега светилище край доспатското село Бръщен. Светилището е от римската епоха и е функционирало активно в периода III – първата половина на V век. Такова до момента не е проучвано на територията на област Смолян. Храмът на светилището изглежда попада в Гърция, но част от него се е срутила в границите на българската държава. Разкопките са проведени в прилежащото му свещено пространство и обхващат площ от около 70 кв. м., съобщиха от Регионален исторически музей „Стою Шишков" – Смолян.

Установени са ритуални действия, жертвоприношения и предмети, принасяни като дарове на боговете. Сред по-интересните находки са фрагменти от оброчни плочки, части от посветителен надпис, бронзови монети и др. Предстои лабораторна обработка, консервация и реставрация на откритите предмети, както и консултации с водещи специалисти в областта на епиграфиката, антропологията и археозоологията.

Проучването е на екип археолози от смолянския музей под ръководството на д-р Николай Бояджиев. Средствата за него са осигурени от Министерството на културата.

Светилището е открито след сигнал от м.г. на Гранично полицейско управление – Доспат, чиито служители заловиха на място четирима души в момент на извършване на изкопни дейности с цел издирване на антики в района между 204-та и 205-та гранична пирамида, в землището на село Бръщен, непосредствено до граничната бразда с Гърция. Граничните ни власти бързо уведомяват Регионален исторически музей „Стою Шишков" – Смолян и мястото е посетено от археолози от музея. Те регистрират наличието на неизвестен дотогава археологически обект, силно засегнат от иманярска дейност и попадащ на територията на две съвременни държави – Гърция и България. Веднага са уведомени българското Министерство на културата и гръцките археолози.

Спасителното теренно археологическо проучване се извършва от пролетта насам.