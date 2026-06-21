Вагнерианец до Софийската опера: Вашата постановка е по-добра от тези в Байройт

Чувал съм да наричат Софийската опера „Байройт на Балканите", но това е по-скоро обида за вашата изключителна оперна трупа. След всичко, което съм видял и преживял, смятам, че Софийската опера заслужава да бъде оценявана според собствените си забележителни постижения, а не чрез сравнения с фестивал, в който, казано образно, „лудите са превзели лудницата". Това е написал 80-годишният вагнерианец Франк Смит – вероятно британец, в мейл до Софийската опера и балет, след като е посетил тазгодишния вагнеров фестивал и е изгледал целия цикъл „Пръстенът на нибелунга". Писмото е качено на сайта на операта.

Франк Смит е олицетворение на т.нар. „Вагнерово общество" – общност от страстни ценители, които пътуват по света, за да откриват най-добрите музикални и режисьорски прочити на германския гений. Той твърди, че е гледал за първи път цикъла от четири опери на Вагнер през 1963 г. в Кралската опера в Лондон, а също така е преживял златната ера на Байройтския фестивал, когато там постановките са правени от внуците на Рихард Вагнер.

„Първата мисъл, която ми дойде наум (докато е гледал тетралогията в София – б.а.), беше, че това е като „Пръстена" на Виланд Вагнер, блестящо осъвременен за XXI век. Режисурата, осветлението, сценографията, оркестровото звучене, пеенето и актьорската игра бяха великолепни и напълно завладяващи", пише Смит. Той има предвид постановка на внука на Вагнер на Байройтския фестивал през 1967 г.

„През изминалите години съм гледал около тридесет постановки на „Пръстена" в различни страни на Европа и Америка. С целия този опит зад гърба си мога уверено да кажа, че вашият настоящ „Пръстен" се нарежда сред най-добрите, които съм виждал. Това беше истинско удоволствие от началото до края и искрено се надявам да се върна в София следващия път, когато поставяте „Пръстена" – надявам се още догодина", пише Смит.

По-нататък той изтъква нещата, които са му направили най-силно впечатление и казва: Не мога да не направя сравнение с настоящия „Пръстен" в Deutsche Oper Berlin – пълен и абсолютен провал от началото до края, въпреки че разполагат със значително по-голямо финансиране от това на Софийската опера и балет. Чувал съм Софийската опера да бъде наричана „Байройт на Балканите". За мен това е по-скоро обида към вашата изключителна оперна трупа. След всичко, което съм видял и преживял, смятам, че Софийската опера заслужава да бъде оценявана според собствените си забележителни постижения, а не чрез сравнения с фестивал, в който, казано образно, „лудите са превзели лудницата".

Ето пълния текст на писмото:

До всички, свързани с „Пръстенът на нибелунга"

Уважаеми дами и господа,



Сега съм на 80 години. Посетих първия си „Пръстен" в Royal Opera House през 1963 г., а втория – революционната постановка на Wieland Wagner в Bayreuth Festival през 1967 г. През изминалите години съм гледал около тридесет постановки на „Пръстена" в различни страни на Европа и Америка.

С целия този опит зад гърба си мога уверено да кажа, че вашият настоящ „Пръстен" се нарежда сред най-добрите, които съм виждал.



Това беше истинско удоволствие от началото до края и искрено се надявам да се върна в София следващия път, когато поставяте „Пръстена" – надявам се още догодина.



Първата мисъл, която ми дойде наум, беше, че това е като „Пръстена" на Виланд Вагнер, блестящо осъвременен за XXI век. Режисурата, осветлението, сценографията, оркестровото звучене, пеенето и актьорската игра бяха великолепни и напълно завладяващи. Бих могъл да посоча още много детайли, но ще се огранича само до няколко:



Прекрасните и изключително пластични Рейнски девици. Пълното съответствие между сценичното действие, текста и сюжетната линия. Пълната липса на неуместни режисьорски ефекти и самоцелни сценични трикове. Интелигентността, която прозираше във всеки аспект на постановката. Простото, но гениално сценично решение за прелюдията към първо действие както на „Валкюра", така и на „Зигфрид". Прекрасната Горска птица в „Зигфрид" – звук и визия в съвършена хармония. Внушителният, катаклизмичен финал на целия цикъл. Напълно разумните цени на билетите.



Не мога да не направя сравнение с настоящия „Пръстен" в Deutsche Oper Berlin – пълен и абсолютен провал от началото до края, въпреки че разполага със значително по-голямо финансиране от това на Софийската опера и балет.



Чувал съм Софийската опера да бъде наричана „Байройт на Балканите". За мен това е по-скоро обида към вашата изключителна оперна трупа. След всичко, което съм видял и преживял, смятам, че Софийската опера заслужава да бъде оценявана според собствените си забележителни постижения, а не чрез сравнения с фестивал, в който, казано образно, „лудите са превзели лудницата".



С дълбока благодарност за едно от най-великите оперни преживявания в живота ми.



Продължавайте с тази великолепна работа и се надявам отново скоро да посетя вашия оперен театър.



С най добри пожелания



Франк Смит