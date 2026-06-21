Вижте отговора на фотозагадката: Коя е тази певица, която избира музиката пред математиката и застраховането?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отговорът на фотозагадката от 19 юни е Мария Илиева

Въпросът беше: Коя е тази певица, която избира музиката пред математиката и застраховането?

Жокерът: В телевизионно предаване впечатли зрителите с умелото си превъплъщение в Софи Маринова.