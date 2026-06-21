Марио Петков от Плевен е част от националния отбор по изкуствен интелект за втори път

Зрелостникът от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии (ПГЕХТ) „Проф. Асен Златаров" в Плевен Марио Петков за втора година е в националния отбор на България по изкуствен интелект. Той ще участва в Международната олимпиада по изкуствен интелект, която предстои от 2 до 8 август в Астана, столицата на Казахстан. Това съобщи за БТА преподавателят по професионална подготовка в гимназията Десислава Мацева.

Марио Петков има сериозен международен опит, миналата година той завоюва бронзов медал като част от българския национален отбор на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Китай, и тогава беше част от националния отбор.

В тазгодишното трето издание на олимпиадата в Астана се очакват отбори от 103 държави и територии, което превръща надпреварата във втората по големина научна олимпиада в света по брой участващи страни, каза още учителят от плевенската гимназия.

Десислава Мацева допълни, че след завършването си Марио Петков планира да продължи образованието си в Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) в Абу Даби, Обединените арабски емирства, където е приет в специалност "Изкуствен интелект с инженерна насоченост". Университетът е сред водещите висши учебни заведения в света в областта на изкуствения интелект и според международната класация CSRankings е сред световните лидери в направления като изкуствен интелект, машинно обучение, обработка на естествен език, компютърно зрение, роботика и изчислителна биология.

Успехите на Марио Петков не се изчерпват с отличното му представяне на олимпиадите по изкуствен интелект. По време на обучението си в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров" - Плевен той изгражда портфолио от участия и отличия на национално и международно ниво. През учебната 2024/2025 година Марио участва в 19 състезания и инициативи, а през учебната 2025/2026 година добавя още 13 участия, сред които се открояват EIT Health i-Days - международни финали в Будапеща, Унгария; международни финали на Интернационална STEM олимпиада в Барселона; международна олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence - IOAI).

На 6 октомври 2025 г. Марио Петков бе удостоен с президентската награда „Джон Атанасов" в категория „Ученици и техните преподаватели". Сред признанията за неговите успехи е и стипендия от Фондация „Америка за България", предоставена в подкрепа на изявени български ученици с доказани академични и научни постижения.

През миналата година преди да отпътува за Китай с националния отбор Марио Петков бе посрещнат от кмета на Плевен Валентин Христов. Община Плевен отпусна тогава 1000 лв. за пътуването на момчето до Китай съгласно наредбата за подкрепа на талантливи деца.