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Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов в Балчик на 3 юли

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Хилда Казасян Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов ще участват в концерт спектакъла „Да послушаме кино“ в Балчик на 3 юли от 21 ч. на Откритата сцена. Това съобщават от Държавен културен институт „Двореца".

Програмата „Да послушаме кино“ включва едни от най-популярните музикални теми от български филми. Проектът е носител на отличието „Кристална лира". В концерта участват още музиканти Христо Йоцов - барабани, Живко Петров - пиано, Димитър Карамфилов - контрабас и Михаил Йосифов - тромпет. Събитието е част от културната програма на "Двореца" за летния сезон. Това съобщава БТА.

Васил Петров
Васил Петров
Теодосий Спасов свири на концерт. СНИМКА: АРХИВ
Теодосий Спасов свири на концерт. СНИМКА: АРХИВ

В понеделник тематичната изложба, посветена на 100-годишнината от премиерата на операта „Турандот“ на Джакомо Пучини, ще постави началото на Седмицата на италианската култура в „Двореца“ в Балчик.

Хилда Казасян
Васил Петров
Теодосий Спасов свири на концерт. СНИМКА: АРХИВ

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