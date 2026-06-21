Откриха картина на Пикасо за 15 млн. евро в къща на лелята на наркотрафикант

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Картина на Пабло Пикасо на стойност между 12 и 15 млн. евро бе открита в дома на лелята на заподозрян наркотрафикант

По време на мащабна операция за борба с наркотрафика полицията откри картина, открадната от охранителна компания.

Картината изобразява Мари-Терез Валтер, партньорката на великияу художника между 1927 и 1935 г.

„Казвам се Пикасо, бих искал да те нарисувам." Така започва през 1927 г. пред Галери Лафайет в Париж една от най-красивите любовни истории между художник и неговата муза. Очарован от Мари-Терез Валтер, испанският художник я изобразява многократно по време на романса им, който продължава до 1935 г., пише Le Parisien

Близо век по-късно тази история приема нов обрат. Една от картините с изображение на художника, родом от Льо Пере-сюр-Марн в департамента Вал дьо Марн, наскоро се появи отново в съседния град Ормесон-сюр-Марн по време на акция за наркотрафик, съобщи прокуратурата в град Кретей. Образувано е разследване за кражба и укривателство на крадено имущество.

"Тази находка е резултат от претърсване, разпоредено в рамките на разследване, свързано с деяния по трафик на упойващи вещества", уточнява прокуратурата. Срещу четирима души е образувано бързо производство по дело за наркотрафик.

Претърсването е извършено в понеделник от служители на криминалната полиция на Вал дьо Марн в частна къща, разположена в Шампини сюр Марн - община, намираща се източно от Париж. Освен платното на Пабло Пикасо, полицейските служители са иззели канабисова смола, луксозно облекло и няколко хиляди евро в брой.