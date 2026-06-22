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Най-впечатляващият сценичен спектакъл, посветен на Майкъл Джексън, разпродал над 500 000 билета в цял свят, пристига в България

На 2-ри април 2027 година, в Зала 1 на НДК, българската публика ще има възможност да преживее едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на Краля на попа, което вече покори най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка.

Световноизвестният спектакъл THIS IS MICHAEL пристига в София за специална среща с българските зрители, носейки магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката.

Спектакълът възражда безсмъртното наследство на Майкъл Джексън с невиждан размах, оригинална хореография и безкомпромисно аудио-визуално качество. В центъра на това завладяващо преживяване е чистата магия на музиката на живо и емблематичните хитове, които поколения обичат и преживяват с нова сила – Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Bad, Black or White и много други.

Много повече от концерт, THIS IS MICHAEL е впечатляваща сценична продукция, която пресъздава силата и въздействието на легендарните изпълнения на Майкъл Джексън с изключително внимание към всеки детайл. На сцената ще видите виртуозни музиканти и танцьори, впечатляващи визуални ефекти, които отвеждат публиката на незабравимо пътешествие през най-обичаните песни на Майкъл.

Aктьорски състав и екип

В главната роля: Лени Джей

В ролята на Краля на попа българската публика ще види феноменалния Лени Джей. Той е единственият артист на световната сцена, получил официално признание и висока оценка от самото семейство Джаксън като най-близкия, автентичен и спиращ дъха вокал и образ на Майкъл. Неговото спиращо дъха сценично присъствие и вокално съвършенство карат публиката по целия свят да настръхва още от първия такт.

Международен състав от световна класа

Зад мащаба на THIS IS MICHAEL стои безкомпромисен екип, селектиран от всички краища на планетата. На сцената в София ще излязат топ музиканти, беквокалисти и оригинални танцьори, които пресъздават силата и енергията на легендарните концерти на Майкъл Джексън с изключително и безкомпромисно внимание към всеки детайл.

След успешни турнета в Европа, Латинска Америка и Азия, THIS IS MICHAEL се утвърди като водещата международна продукция, посветена на музикалното наследство на Майкъл Джексън. Спектакълът е привлякъл близо 500 000 зрители по света и е представян на престижни сцени като Luna Park Stadium в Буенос Айрес, Arena Monterrey в Мексико, както и в едни от най-реномираните театри и концертни зали в Испания, Сингапур и Близкия изток.

Това, което отличава THIS IS MICHAEL, е безкомпромисното качество на изпълнението, музикантската класа и мащабът на продукцията. Всеки артист на сцената е подбран сред най-добрите професионалисти от целия свят, за да създаде най-автентичното и въздействащо сценично преживяване, вдъхновено от Майкъл Джексън.

От експлозивни танцови изпълнения до емоционални балади, THIS IS MICHAEL улавя духа на един артист, чието творчество продължава да вдъхновява поколения по целия свят.

Това не е просто концерт.

Това не е просто спектакъл.

THIS IS MICHAEL

Билети се продават в more.com.