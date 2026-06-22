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Дара показа задкулисни снимки от музикалните награди в Гърция

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Дара показа задкулисни снимки от музикалните награди в Гърция СНИМКА: Инстаграм/Darnadude

Победителката на "Евровизия" Дара сподели задкулисни кадри от музикалните награди в Гърция в инстаграм. Те показват моменти от подготовката преди появата ѝ на сцената, както и атмосферата около голямото музикално събитие. 

Тя беше специален гост на тазгодишните MAD Video Music Awards, които се проведоха в Атина и събраха едни от най-популярните имена от гръцката и балканската музикална сцена.

Освен че получи специално отличие от организаторите, Дара се включи и в програмната част на събитието със свое участие на сцената.

MAD Video Music Awards, организирани от MAD TV, са едни от най-популярните музикални награди в Гърция, които отличават най-успешните изпълнители за годината, като победителите се определят чрез зрителски вот.

Дара показа задкулисни снимки от музикалните награди в Гърция СНИМКА: Инстаграм/Darnadude

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