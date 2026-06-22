Песен срещу насилието вкъщи на Папи Ханс излетя от метрото до Кан (Видео)

“Татко, влюбих се в мъжкар” - песента, написана от Папи Ханс, но изпята от Деси Слава, е номинирана за наградите в най-престижния фестивал за реклама Cannes Lions. Победителите ще бъдат обявени между 22 и 26 юни, когато тече фестивалът в Кан, а парчето може да спечели в две категории, едната от които е “Оригинална музикална продукция”.

Текстът и видеоклипът на песента разказват историята на млада жена, жертва на насилие, ревност и свръхконтрол от приятеля си. Във видеото участват професионални танцьори, които представят всички етапи на насилието като танц.

Папи Ханс на свое участие

Финалът на клипа е с още по-силно послание - често жените, които едва са се спасили от токсични връзки, попадат в опасен цикъл от повторение на една и съща насилствена версия на “любовта”.

Песента беше пусната в края на миналата година, а Столичната община реши да я излъчва и през екраните на метрото и в трамваите на градския транспорт в София.



