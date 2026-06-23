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Порочни уроци: хит без пари? Направи си сам с крадено от Лили през Графа до Лейди Гага

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Лили Иванова пя преди няколко дни в Габрово. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА

Песни на най-известните български звезди са в база данни, която обучава изкуствен интелект как се създават хитове - мелодии, ритъм и хармония, как да се композират изцяло нови авторски песни по зададен от потребителя текст или стил. Чрез това обучение AI може да генерира реалистичен певчески глас.

За това първа съобщи Рут Колева, която преброила в базата данни 79 свои парчета. AI се тренирал с прочути песни на Йорданка Христова като “Песен моя, обич моя”, “Съдба”, “Влюбени”. И не само това - 144 са изпълненията на примата Лили Иванова, показа проверка на “24 часа”. Сред тях освен неостаряващите “Панаири” и “Щурче” са и по-нови като “Сърцето е чупливо” и “Този свят е жена”. 101 са парчетата на Васил Найденов, с които изкуственият интелект се обучава. В базата данни са попаднали и 2 песни на Графа, 112 на Любо Киров, 45 на Мария Илиева, 34 песни на Орлин Горанов.

Йорданка Христова се възмути от базите данни, с които се тренира изкуственият интелект.
Йорданка Христова се възмути от базите данни, с които се тренира изкуственият интелект.

Новината публикува американското издание The Atlantic преди дни. Негово разследване установи, че има общо четири подобни платформи за популярна музика, с които се тренира AI, и ги направи достъпни за широката публика. В тях има още музика на Лейди Гага, Брус Спрингстийн, Radiohead и на много други.

“Дори не ми се коментира”, обясни пред “24 часа” Йорданка Христова, която е скептична за използването на изкуствения интелект.

Песни на Влади Ампов-Графа също влизат в базата данни. СНИМКА: КОСТАДИН КРЪСТЕВ-КОКО
Песни на Влади Ампов-Графа също влизат в базата данни. СНИМКА: КОСТАДИН КРЪСТЕВ-КОКО

Лили Иванова пя преди няколко дни в Габрово. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА
Йорданка Христова се възмути от базите данни, с които се тренира изкуственият интелект.
Песни на Влади Ампов-Графа също влизат в базата данни. СНИМКА: КОСТАДИН КРЪСТЕВ-КОКО

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