Петя Буюклиева пее на рождения си ден в Благоевград, "Спринт" честват 45 г. в Сандански

Благотворителната инициатива „Концерти с кауза 2026", която обединява едни от най-обичаните български изпълнители в подкрепа на благородна кауза, гостува в Благоевград в сряда, 24 юни и в Сандански - на следващия ден.

Сред специалните гости на сцената в зала "Яворов" вечерта ще излязан легендарните музиканти от група „Спринт" начело с Пейо Пеев, Христо Ламбрев от „Сигнал", Илия Ангелов от „Диана Експрес", обичаната Петя Буюклиева, Дует Well, както и Дует с кауза – Галя Георгиева и Атанас Лазаров.

Вечерта ще бъде още по-специална, тъй като една от най-обичаните български певици – Петя Буюклиева, ще отпразнува своя рожден ден в компанията на приятели, колеги и почитатели. Очаква се празникът да се превърне в истинско звездно събитие, изпълнено с музика, настроение и незабравими емоции.

На следващия ден, в четвъртък, „Концерти с кауза 2026" гостува в Летния театър в Сандански. Концертът ще премине под мотото "45 години Спринт и приятели" и събира на една сцена едни от най-обичаните имена на българската рок и поп музика. Освен група "Спринт", на сцената ще са Христо Ламбрев от "Сигнал", Васил Стоев – "Импулс", Илия Ангелов – "Диана експрес", Петя Буюклиева, дует WELL, дует „С Кауза" – Галя Георгиева и Атанас Лазаров.

Публиката ще има възможност да чуе едни от най-обичаните български хитове – „Хей, здравей", „Телефона", „Домино", „Аз летя", „Като в приказката" и „В едно кафе за двама", „Може би", „Сбогом",„Влюбено сърце", „Ключ от чужда стая", както и големите хитове на "Импулс", които се завръщат на сцената след близо 40 години. Публиката ще се наслади и на незабравимите изпълнения на Петя Буюклиева – „Жената на всички времена", както и на песните „Спри за малко", „Два билета" и „Прекрасна вечер" в изпълнение на Дует „С Кауза". Концертът обещава истинска среща със златните страници на българската музика и поколения артисти, оставили трайна следа в културната история на страната.

Благотворителните "Концерти с кауза" продължават своята мисия да обединява хората чрез силата на музиката и добрите дела, доказвайки, че когато артистите застават зад значима кауза, обществото откликва с отворени сърца

Освен музикален празник, събитието носи и силно обществено послание. Концертите са част от информационната кампания в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми „Да сверим биологичния си часовник навреме" и каузата „За повече българска музика в национален ефир". Благодарение на подкрепата на публиката, партньорите и дарителите на инициативата вече има първо родено бебе, появило се на бял свят с подкрепата на средствата, събрани по време на концертите с кауза.

В рамките на инициативата ще бъдат разпространявани информационни материали, насочени към превенцията и информираността по темите за репродуктивното здраве. Те съдържат полезна информация за изследванията на яйчниковия резерв при жените и репродуктивния статус, насърчавайки хората да вземат навременни решения за своето бъдеще и семейно планиране.