Илияна Йотова и Михаела Доцова на премиерата на спектакъл за Георги Парцалев в Сатиричния театър

"Президентът на Република България госпожа Илияна Йотова уважи поканата на Сатиричен театър "Алеко Константинов" и сподели с нас премиерата на спектакъла „100 години Георги Парцалев" – едно от най-очакваните театрални събития на сезона", съобщи директорът на трупата Калин Сърменов. Той посрещна и председателят на Народното събрание - Михаела Доцова, която за втори път присъства на спектакъл на Сатиричния театър, след избора й от 30 април, тази година.

"За нас беше чест да споделим тази специална премиера с г-жа Йотова и г-жа Доцова, както и с публиката, която изпълни залата и превърна спектакъла в истински празник на паметта към големия актьор и основател на театъра ни", каза Калин Сърменов.