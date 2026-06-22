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Илияна Йотова и Михаела Доцова на премиерата на спектакъл за Георги Парцалев в Сатиричния театър

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Директорът на театъра Калин Сърменов посрещна президента Илияна Йотова. Снимка: Пламен КОДРОВ

"Президентът на Република България госпожа Илияна Йотова уважи поканата на Сатиричен театър "Алеко Константинов" и сподели с нас премиерата на спектакъла „100 години Георги Парцалев" – едно от най-очакваните театрални събития на сезона", съобщи директорът на трупата Калин Сърменов. Той посрещна и председателят на Народното събрание - Михаела Доцова, която за втори път присъства на спектакъл на Сатиричния театър, след избора й от 30 април, тази година. 

"За нас беше чест да споделим тази специална премиера с г-жа Йотова и г-жа Доцова, както и с публиката, която изпълни залата и превърна спектакъла в истински празник на паметта към големия актьор и основател на театъра ни", каза Калин Сърменов.

Директорът на театъра Калин Сърменов посрещна президента Илияна Йотова. Снимка: Пламен КОДРОВ
Г-жа Михаела Доцова Снимка: Пламен КОДРОВ
Калин Сърменов благодари на трупата и всички, които участват в спектакъла Снимка: Пламен КОДРОВ
Директорът на театъра Калин Сърменов посрещна президента Илияна Йотова. Снимка: Пламен КОДРОВ
Г-жа Михаела Доцова Снимка: Пламен КОДРОВ
Калин Сърменов благодари на трупата и всички, които участват в спектакъла Снимка: Пламен КОДРОВ
Директорът на театъра Калин Сърменов посрещна президента Илияна Йотова. Снимка: Пламен КОДРОВ
Г-жа Михаела Доцова Снимка: Пламен КОДРОВ
Калин Сърменов благодари на трупата и всички, които участват в спектакъла Снимка: Пламен КОДРОВ
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