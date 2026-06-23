Драматичният теърът в Търговище подготвя две премиера за септември

Комедията "Хормони" с Мая Бежанска е написана специално за екипа, Влади Въргала репетира в нова българска пиеса

Драматичният театър в Търговище подготвя две премиера за месец септември, съобщиха от театъра. Тук вече започнаха репетиции на съвременната комедия "Хормони" от македонската авторка Биляна Крайчевска. Постановката се реализира под режисурата на София Ристевска, която е и автор на музикалната среда на спектакъла. Преводът е дело на Младен Алексиев, а сценографията и костюмите са на Кънчо Касабов.

Пиесата е част от програмната концепция на Драматичен театър Търговище за този сезон, насочена към представяне на съвременна балканска драматургия, като текстът е създаден специално за актьорския състав на театъра.

Комедията среща няколко непознати жени от различни възрасти, събрани на групова терапия. Неочакваните ситуации и сблъсъкът на различни характери пораждат поредица от комични обрати, откровения и моменти на съпричастност.

В спектакъла участват гост-актрисата Мая Бежанска и актьорите от трупата на театъра Грета Неделчева, Ивана Стоянова, както и Лаура Апостолова и Михаил Трендафилов, за които това е професионален дебют.

Преди "Хормони" в Търговище започнаха репетициите и на новата българска пиеса "Ангели и караконджули" от Хасан Ефраимов и Надя Асенова, които са и режисьори на постановката. Спектакълът е част от програмата "Разширяване на зрителската аудитория и етнически толеранс". Изграден върху принципите на притчата и легендата, текстът представлява приказка с елементи на магически реализъм, съобщиха от театъра.

Към актьорския състав като гост се присъединява Владислав Карамфилов - Въргала, който се завръща на търговищка сцена след над 50 участия в постановката „Когато светът беше шарен". В пиесата той ще си партнира с актьорите от трупата на театъра Любомир Фърков, Божидар Попчев, Атанас Махнев, Радослав Радев, Маргарита Маркова и Моника Динова, за която спектакълът е професионален дебют.

Сценографията е дело на Тодор Райков, познат на публиката с работата си по спектаклите „Сън в лятна нощ", „Напразни усилия на любовта", „Ана от другата страна" и „Брак по спешност". Музиката е на Емил Цонев.

Премиерата на "Ангели и караконджули" е планирана за 27 септември 2026 г. на сцената на Драматичен театър - Търговище.