Тейлър Суифт остава №1 в „Билборд“, Оливия Родриго вкара четири песни в топ 10

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Песента „I Knew It, I Knew You" на Тейлър Суифт продължава да оглавява класацията за сингли „Билборд Хот 100", като запазва лидерската си позиция за втора поредна седмица.

На второ място остава Ела Лангли с „Choosin' Texas", която преди това прекара 10 седмици начело на чарта. Друга нейна песен – „Be Her", отстъпва до петата позиция, след като достигна второто място. „Choosin' Texas" продължава да доминира и в класацията Songs of the Summer, където е №1 за трета поредна седмица.

Силно представяне записва и Оливия Родриго, която има четири песни сред десетте най-популярни заглавия в САЩ. Всички те са част от новия ѝ албум „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love". „Stupid Song" се изкачва до третото място с 28,4 милиона стриймвания, а „Drop Dead", която дебютира на върха през май, сега е четвърта. „The Cure" заема шестата позиция, а „Honeybee" влиза на девето място с 18,5 милиона стриймвания през първата седмица след излизането си.

Рапърът Дрейк е седми с „Janice STFU", след като прекара първите две седмици от присъствието си в класацията на върха.

Ариана Гранде също губи позиции. Нейната песен „Hate That I Made You Love Me" се нарежда осма, две седмици след дебюта си на първото място.

Топ 10 на „Билборд Хот 100" се допълва от Оливия Дийн с „Man I Need", която заема десетата позиция, пише БТА.