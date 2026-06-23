Българското консулство в Солун предупреждава за солени глоби по пътищата в Гърция

Генералното консулство на България в Солун предупреди българските шофьори в Гърция заради зачестили сигнали от санкционирани граждани и напомни за строгите наказания при нарушения на пътните правила.

От консулската служба посочват, че според гръцкия Кодекс за движение по пътищата водач, който не използва предпазен колан, се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни. Ако пътник в автомобила е без поставен предпазен колан, санкцията е 150 евро както за пътника, така и за водача, дори последният да е спазил изискването.

Консулството припомня още, че при първо повторно нарушение глобата нараства до 1000 евро, а книжката се отнема за 180 дни. При второ повторение санкцията се удвоява – 2000 евро глоба и лишаване от право на управление за срок до една година.

Допълнителна информация за правилата за движение в Гърция е публикувана на интернет страницата на българското Министерство на външните работи, допълва БТА.

Съгласно действащото гръцко законодателство, при установена концентрация на алкохол над 1,10 промила се налага глоба от 1200 евро, отнемане на свидетелството за управление за 180 дни, спиране на автомобила от движение и лишаване от свобода за срок от два месеца до пет години.

Използването на мобилен телефон по време на шофиране се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни. При превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч санкцията е 700 евро и лишаване от право на управление за 60 дни. За движение със скорост над 200 км/ч или участие в нерегламентирани автомобилни състезания глобата достига 2000 евро, а книжката се отнема за една година. Управлението на автомобил без свидетелство за правоуправление води до глоба от 1000 евро и забрана за шофиране за срок от една година.

От консулството обръщат внимание и на промяна, свързана с автомобилните аптечки. Въвеждането на новите изисквания за тяхното съдържание е отложено за 1 януари 2027 г. Първоначално новите правила трябваше да влязат в сила от 1 юли 2026 г., но гръцките власти са решили да удължат срока, за да дадат повече време на водачите да приведат оборудването на автомобилите си в съответствие с изискванията.