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5 правила за спокойна лятна почивка

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Заради зачестилите случаи на забавен багаж през летните месеци от центъра съветват пътниците незабавно да подадат сигнал на летището.

Европейският потребителски център (ЕПЦ) България отправи пет основни препоръки към туристите преди началото на активния летен сезон. Според експертите няколко предварителни проверки могат да спестят сериозни неудобства, допълнителни разходи и проблеми по време на пътуването.

Един от най-важните съвети е пътниците да не разчитат единствено на мобилното приложение на авиокомпанията. От ЕПЦ препоръчват внимателно да се прегледат условията по билета, ограниченията за ръчен и чекиран багаж, включените услуги, сроковете за онлайн регистрация и евентуалните промени в разписанието на полета.

Пътуващите трябва да съхраняват билетите, платежните документи и цялата кореспонденция с превозвача. Тези документи могат да се окажат решаващи при искане на обезщетение за закъснял или отменен полет, както и при отказан достъп на борда.

Заради зачестилите случаи на забавен багаж през летните месеци от центъра съветват пътниците незабавно да подадат сигнал на летището, ако куфарът им липсва. Необходимо е да бъде издаден протокол за нередност (PIR), а всички документи, включително бордната карта и багажният етикет, да бъдат запазени. При покупка на вещи от първа необходимост трябва да се съхраняват и касовите бележки.

Особено внимание трябва да се отделя и при резервиране на апартаменти и къщи за гости. ЕПЦ препоръчва да се четат внимателно последните отзиви на гости, да се проверяват условията за анулиране, както и всички възможни допълнителни такси – за почистване, депозит, туристически данък или други разходи, които не винаги са включени в първоначално обявената цена.

От центъра предупреждават потребителите да бъдат предпазливи към оферти с подозрително ниски цени или към домакини, които настояват плащанията и комуникацията да се извършват извън платформите за резервации.

При установяване на несъответствия между обявата и реалните условия на място туристите трябва незабавно да документират проблема със снимки и видеозаписи и да поискат решение както от домакина, така и от платформата за резервации още по време на престоя си.

От ЕПЦ напомнят, че при спорове с авиокомпании или места за настаняване от държави в Европейския съюз, както и от Исландия и Норвегия, българските потребители могат да получат безплатна помощ от центъра.

Миналото лято директорът на ЕПЦ България Соня Спасова препоръча на пътниците дори да снимат и измерват багажа си преди полет, за да разполагат с доказателства при евентуални спорове с авиокомпаниите, припомня БТА.

Заради зачестилите случаи на забавен багаж през летните месеци от центъра съветват пътниците незабавно да подадат сигнал на летището.

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