Млади таланти от цялата страна идват в Сливен за театралния фестивал "Сцена под Сините камъни"

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Празникъ се организира за девета година, председател на журито е актрисата Мария Статулова

За девета поредна година Сливен ще посрещне млади таланти от страната за IX издание на детско- юношеския театрален фестивал "Сцена под Сините камъни", съобщават от общината. Зала „Зора", за която входът е свободен, отново ще се превърне в арена на творческата театрална надпревара. Тя ще посрещне трупи от Русе, Габрово, с. Поповци, Габровско, Ямбол, Угърчин, Ловеч, София, Карлово, Банкя и Сливен, сподели директорът на фестивала Соня Келеведжиева.

Форумът дава възможност за национална изява на детски и младежки театрални формации от цялата страна. Създава условия за общуване между участниците, съдейства за повишаване на театралната им култура, формира и развива творческото им въображение.

Официалното откриване на фестивала е насрочено за 26 юни, петък, в зала „Зора", от 11 часа. Тогава ще се изявят трупата на приказния театър при читалище „Зора" и театър „Класика" при ПГПЗЕ „Захарий Стоянов" в Сливен.

Проявата се организира за поредна година от НЧ „Зора - 1862"- Сливен и е под патронажа на общинския съвет и на неговия председател Димитър Митев. Форумът се провежда с подкрепата на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към местния парламент и община Сливен.

В тазгодишното издание ще участват 18 театрални състава, разпределени в две възрастови групи - до 14 години и от 15 - 18 години. Силно е присъствието на софийските театрални школи, които ще бъдат представени от пет творчески състава, пет са и театралните групи от Сливен.

Спектаклите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател актрисата Мария Статулова. Членове на журито са Георгиос Филаделфевс - изявен тенор, пианист, хоров диригент, композитор и актьор, както и Илиян Урумов - живописец с интереси към скулптурата, илюстрацията, дизайна и сценографията. Урумов е председател на представителството на СБХ в Сливен.

Тримата специалисти ще определят носителите на награди по статута на фестивала. Ще бъдат връчени и индивидуални награди. За поредна година и младежко жури ще оценява спектаклите.

Общинскияг съвет в Сливен ще присъди две специални награди. По традиция кметът Стефан Радев ще връчи една награда на сливенска трупа, а областната администрация ще награди най-малкия участник.

Публиката ще има възможност да се наслади на богата театрална програма, включваща сценични интерпретации по произведения на Есхил, Чехов, Джани Родари, Бранислав Нушич, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Недялко Йорданов, по текстове на Любомир Пеевски, Антония Киранова, Ангел Калев, Соня Келеведжиева, Ивелина Радионова, на Артюр Рембо, Жак Превер, Веселин Ханчев, Ърнест Хемингуей, Екзюпери, Христина Томанова, Албена Михова и др.

Сред участниците в тазгодишното издание са театрални състави и школи от НЧ „Зора 1860" – Сливен, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов" – Сливен, НЧ „Дядо Стойно 1927" – с. Поповци, Габровско, НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1928" – Габрово, ПХГ „Дамян Дамянов" – Сливен, Театрална студия „Хвърчащите хора" при Военен клуб – Сливен, Театрално студио „Славей" при НЧ „Пробуда-1909" – Ямбол, Театрална школа „Водолей", Театрална формация „Характер" – Русе, ART STUDIO EXIT – София, Театрална работилница „Мизансцен" – Карлово, Театрално студио „Смехурко" – Банкя, АКТШ „Албена Михова" – София и Детски театрален състав „От извора" при НЧ „Вълчо Русковски-1894" – Угърчин.

Миналата година голямата награда - статуетка „Гран При" и почетен диплом, заслужи варненската Арт група "Театрално забавление". Председател на журито отново беше Мария Статулова.