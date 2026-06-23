Дара отказа да участва във фестивал в Баку заради руски поп звезди

Победителката от „Евровизия 2026" Дара реши да се оттегли от участие на фестивала Dream Fest, който започва днес в азербаджанската столица Баку, съобщи сайтът Eurovision News.

Първоначално Дара беше обявена за една от главните изпълнителки в първия ден на събитието. Това обаче бързо предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна - Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу.

Особено остри бяха реакциите в социалните медии от украински потребители и фенове на „Евровизия", които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на артисти, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.

"Или ще израснете с мен, или ще изостанете". Това написа наскоро Дара в позиция на стори в инстаграм след вълната от хейт, която се изля върху нея след участието й на „София Прайд". Ето какво гласеше цялата позиция на певицата: "Всеки в индустрията може да се опита да ме спре да правя това, което правя. Всеки в правителството също може да опита. Но аз винаги съм била момиче от града и няма да предам себе си и днес. Любовта принадлежи на всеки. Да засрамваш хората заради това кои са и кого обичат е остаряло. Или ще израснете с мен, или ще изостанете".

Развитието на кариерата на Дара през първата половина на 2026 г. премина под знака на интензивни обществени дискусии и засилен интерес в социалните мрежи. В рамките на няколко месеца тя се превърна в обект на разнопосочни коментари, породени първо от избора ѝ за представител на България на международния песенен конкурс „Евровизия", а впоследствие – и от участието ѝ в концертната програма на „София Прайд".