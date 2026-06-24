Иля Велчев пита с роман какво става с душите

Цензуриран и спиран, изкуството винаги е било неговото спасение, а жена му - най-добър приятел и вдъхновение

Изминаха повече от 35 години от смяната на политическата система в България. Дали литературата ни успя да анализира промените, които тези години нанесоха в нашите души, доколко показа какви ставаме и накъде отиваме? Това е темата в романа "Мак" на режисьора, поет и писател Иля Велчев. Излиза с логото на Книгоиздателска къща "Труд", която вече има ново име - "Книгата". Публикуван преди месец и половина, заради изчерпан тираж романът вече има допечатка.

Това е история, която за някои би звучала не съвсем реално. Като че ли е любовен роман за мъж, постигнал почти съвършенство в любовната игра. И абсолютно съвършенство в обичта към себе си. Мак е талантлив млад журналист с впечатляваща външност, който е заключил амбициите си, за да се предпази от всякакви отговорности и конфликти. Отвратен от лицемерието на късния соц, си е изградил уютен затворен живот. Брутално насилие поставя достойнството му пред избор и от този момент движението нагоре в живота му е с все по-жестока цена.

"Една от големите задачи в изкуството е да опише как се поражда злото в нас - казва Иля Велчев пред "Всичко за семейството". - Пороците се зараждат в човешката душа, която е податлива към тях. Лекуването на заболяването изисква да се анализира неговата история. Главният герой на романа извършва в името на самосъхранението и благоденствието саморазрушително покушение върху душата си. А не е ли това най-страшното, което един човек може да си причини".

Романът всъщност е един 35-годишен проект. Животът, който авторът наблюдавал до промяната на политическата система, и животът, в който е сега, настоятелно извикали желанието да пресътвори героя на тази книга и околните персонажи с техните нови нюанси, да въведе нови линии и образи. Мак започнал своя литературен път в "Краят на един съвършен любовник" през 1989 г. с обещание, което Велчев си дал с отворения финал, че след достатъчно време ще се вгледа отново в неговата истина, ще се пита вечна ли е тя.

"Изминали са 35 години от смяната на политическата система. Дали успяхме да анализираме промените, които тези години нанесоха в нашите души, доколко разбираме какви ставаме и накъде отиваме? Всичко се върти около парите. В този свят на лицемерие, лъжа, стремеж за власт, се лута и героят на този роман. Но пред него има избор - дали ще се превърне в егоистично чудовище или ще намери спасение в любовта", обяснява авторът.

Според Велчев в Мак има магия. Читателите ще са привлечени от него. Виждат добър, чувствителен, привлекателен млад мъж, който като че няма да направи зло никому. Но в него има и безкраен егоцентризъм, който в процеса на разказа го превръща в антигерой, метафора на егоизма.

"Романът за някои би звучал сюрреалистично. Главният герой е особен, действията му изглеждат хиперболизирани, мислите му са толкова откровени, че на моменти звучат цинично. И това не е, защото част от действието се развива в недалечното, неприемливо и неразбираемо за мнозина минало, а защото, надявам се, провокира откровението на автор, наблюдател на процесите, които описва. Съвременното развитие в сюжета е необходимо, за да покаже цикличността на всичко. Не може да се избегне възмездието, никой не е недосегаем", подсказва Велчев какъв е финалът.

Мак е много сложен характер. Не е събирателен образ, а изцяло художествен, символ на идеята на романа, казва авторът. Може да бъде вездесъщ във всяка епоха. Мак е толкова разрушителен, защото притежава особена харизма. В немалко случаи ни се иска да сме с неговата външност, с неговата интелигентност и самозащита. Връхлитащата го отново любов към жената от миналото е надежда за изход от хаоса в душата му, но е съсипал тази надежда за спасение. Не е искал да признае, че може да обича някого повече от себе си, или поне колкото себе си.

"Първия си роман написах на 14 години - спомня си Иля. - Баща ми, без да ме попита, го дал на писателя Георги Караславов за мнение. Той ме покани да се видим и ми каза, че става за издаване. Но аз го оставих, не го заобичах достатъчно. На 16 написах "Импресии", поетични миниатюри. С хонорара от книгата си купих първата кола и предизвиках първата завист."

При Велчев пътят в изкуството е сложен. Завършва режисура във Висшия държавен институт по кинематография в Москва с диплом за отличие. Филмите му са спирани, цензурирани. Но и награждавани. Дебютният "Мандолината" му донася отличието на критиката на фестивал в Багдад. Селектиран е за фестивалите в Манхайм и Монтрьо. Определят го за един от седемте ретроспективни филма на българското кино.

Режисьор е на първия копродукционен сериал "Завръщане от Рим" с европейска телевизия - италианската РАИ-1, през 1977 г. Продаден е в много страни, включително в САЩ и Русия, но забранен от тогавашната власт у нас заради "нарушаване на културната политика на партията и пропагандиране на западен начин на живот". Иля е уволнен от "Българска кинематография", с години му се забранява да снима кино и да публикува книгите си. Предложенията на западни филмови къщи са стопирани. Филмите му "От другата страна на огледалото" и "Ако те има" са цензурирани и изрязвани в негатив. "От другата страна на огледалото" е селектиран за Берлинския кинофестивал, но не е изпратен.

Песни по стихове на Иля Велчев имат международни и български награди. Четири са в десетте златни

според класацията на БНР - "Ако си дал", "Осъдени души", "Стари мой приятелю" и "Блус за двама". След написването на "Ако си дал" през 1978 г., символ на неговата позици като творец и гражданин, е извикан на предупредителен разпит в Държавна сигурност. Песента задълго е забранена за излъчване. През 2015 г. е обявена за най-великата българска песен.

"Моето спасение беше да работя. Когато забраняваха филмите ми, пишех романи. Когато спираха някои от тях, песните по мои стихове пренасяха посланието на "Ако си дал". Винаги присъстваше поезията, моята квадрига, която ме носи през всичко във времето. В романите има работа, поезията е емоция, избухване или много нежност, в киното трябва да си добър диригент на голям оркестър. Най-трудно ми беше, когато губех близките си. И когато осакатяваха и убиваха мои творби", признава Велчев.

Човек трудно степенува обичта си, все пак той поставя поезията на първо място. Работи по новата си поетична книга, с която ще отпразнува следващата си кръгла годишнина.

До Иля неизменно е Милена. "Тя е моята любов. Моят живот. И моят най-добър другар. Изпитвам огромно уважение към големият й талант на художник, че защитава в творчеството си красотата. Тя самата е красота. Като корицата на "Мак", която направи", благодарен е на жена си Иля Велчев.