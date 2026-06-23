Нов тираж на романа „Мак“ – в книжарниците и онлайн

След големия успех на първото издание на романа „Мак" от писателя и поет Иля Велчев от днес нов тираж на книгата е в книжарниците. Романът излиза отново в меки и твърди корици. Художник е Милена Велчева.

На премиерата си през май романът „Мак" събра президента Илияна Йотова, министъра на културата Евтим Милошев, много личности от политиката, културата и обществения живот.

А „Мак" е история, която за някои би звучала не съвсем реално. Главният герой, чието име носи романът, е особен, едновременно привлекателен и отблъскващ, действията му изглеждат хиперболизирани, мислите му са толкова откровени, че на моменти звучат цинично. И това не е защото в по-голямата си част, формално, действието се развива в недалечното и неразбираемо за мнозина минало на соца, а защото е провокиращо сетивата откровение на голям автор, наблюдател на процесите, които описва.

Редакторът на романа Надежда Делева го определя: „Романът впечатлява със своята чувствена интелектуалност, със симбиозата от анализаторски прозрения и поетично навлизане внай-фини човешки изживявания, самоирония и висок стил на изразяване. С аристократизъм, рядко срещан в българската литература. Оригиналната образност на историята е постмодернистична, на границата на иреалността, хиперболизирана, еклектична действителност със сюрреалистични моменти".

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