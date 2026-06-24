Христо Пъдев облече култова тениска със заглавие на "24 часа"

“КАТ ни дебне вече и отзад” - тениска с това шеговито заглавие на “24 часа”, което обаче представя и истинска новина за дебнещите и в храстите катаджии, облече Христо Пъдев.

Впрочем той е притежател и на още една фланелка, чийто надпис гласи: “Живков умря. Сменят парите” - едно от онези заглавия, които не просто съобщават новина, а остават в паметта на цяло поколение. Нея той получи по време на гостуването си в редакцията за нов епизод на подкаста “Неперфектните с Мила”.

Подаръкът му бе връчен от издателя на “24 часа” Венелина Гочева - с намигване към заглавието, което и днес носи онази рядка енергия на исторически момент, събран в няколко думи. Тениските с емблематични първи страници са част от юбилейните инициативи, с които “24 часа” отбелязва своята 35-а годишнина. Те връщат към времето, когато вестникът влиза в домовете на хората с новини, които променят разговора в цялата страна.

Актьорът Христо Пъдев гостува в подкаста “Неперфектните с Мила”. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

При Христо Пъдев обаче подаръкът се оказа и добър повод за разговор за промените, които не се виждат на първа страница. В новия епизод на “Неперфектните с Мила” актьорът говори с неочаквана откритост за себе си извън прожекторите, за жената до него и за семейството - без удобните фрази и без нуждата животът да бъде представен като безгрешно подреден.

Точно в духа на подкаста на Мила Иванова Христо Пъдев идва уж за разговор, но много бързо поема режисурата. Пренарежда сценария, разпечатва няколко неочаквани истории от личния си живот и открехва такава врата към задкулисието на “Кой да знае?”, че част от екипа вероятно ще гледа епизода с леко притеснение и с голям интерес. Между смеха, семейството, любовта и признанията, които не се побират в обичайния телевизионен формат, Пъдев прави онова, което най-трудно се репетира - говори без роля. И нищо чудно този разговор един ден да се окаже достатъчно култов, за да заслужи собствен надпис. На тениска, на скафандър или поне върху чаша в редакцията.

А тениските с култови първи страници на “24 часа”? Те остават като малък, но силен знак, че някои заглавия преживяват времето - особено когато зад тях стои истинска история.

Всеки, който иска подобна тениска със заглавие по свой избор, може да си я поръча на сайта ни www.24chasa.bg