Президентът Йотова и шефката на парламента Михаела Доцова гледат Парцалев, “оживял” в Сатирата (Обзор)

Георги Парцалев “оживя” пред очите на президента Илияна Йотова и председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Двете присъстваха на премиерата на спектакъла “100 години Георги Парцалев” в Сатиричния театър “Алеко Константинов”.

Чрез модерни холографски технологии един от най-обичаните актьори оживя на сцената както в класически театрални образи, така и в забавни персонажи от емблематичните си скечове. В мултимедийния спектакъл видеообразът на Георги Парцалев се превъплъщава в 7 различни роли - на Мъж, Свещеник, Одисей, Пенсионер, Михал, Гамаша и Дон Кихот. Имменно последният образ е един от най-символичните моменти в представлението, тъй като приживе Рицарят на печалния образ остава най-желаната, но неизиграна роля от Парцалев. Спектакълът сбъдва тази негова голяма мечта посмъртно пред очите на публиката.

С холограма Парцалев “оживя” на сцената.

Дигиталното изображение на Парцалев си “партнира” на сцената с почти всички актьори от трупата, сред които Силвия Лулчева, Александра Сърчаджиева, Албена Михова, Ивайло Калоянчев, Албена Павлова и др. Сценарият е дело на директора на театъра Калин Сърменов.

След успешната премиера спектакълът заминава на кратко турне из страната - на 26 юни е в Пловдив, на 1 юли във Враца, на 2 юли в Кюстендил и на 3 юли в Перник.

