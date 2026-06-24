Соня Йончева сбъдна поредна мечта – доведе в Пловдив световни звезди и раздаде първите награди (Видео)

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За мен е гордост да се нарека тракийка. Където и да съм по света, винаги нося Тракия в сърцето си, обяви примата

Когато запя с контратенора Якуб Орлински, настана магия и дори комарите спряха да летят

Богиня! Така беше наречена Соня Йончева от пловдивчани, които в продължение на два часа и половина се удивляваха на таланта и песните на едни от най–големите световни звезди. Доведи ги на Античния театър в родния Пловдив имено тя – дивата, покорила със своя глас най–престижните сцени.

Това съвпадна с откриването на 13–тото издание на OPERA OPEN, на което Йончева връчи своите първи "Тракийски награди за класическа музика". Проект, който по думите й е сбъдната нейна мечта.

Специално за това издание пристигна шефът на националната опера Пламен Карталов. Да уважи, както той се изрази, пловдивските колеги. Кметът Костадин Димитров и съпругата му Доника също дойдоха на представлението.

Маестро Диан Чобанов вдигна палката и зазвуча "Орфеева комета" на световно признатата българска композиторка Добринка Табакова. Произведението пресъздава митичния Орфей, свързван векове наред с тези земи.

Затова и първите Тракийски награди за класическа музика се раждат в Пловдив с идеята чрез музиката светът да открие големите таланти не само на нашето време, но и културното богатство на Тракия", обясни водещият Георги Любенов.

Тази вечер нашият артистичен домакин е артист, покорил най–престижните сцени в света, но никога не е забравил откъде е тръгнал неговият път. Не са много българските градове, които могат да се похвалят, че са родили звезда, покорила целия свят", добави Любенов.

Йончева се завърна в своя роден град не само като оперна звезда, а и като създател на една нова културна традиция, която ще постави Тракия на картата на световната музикална сцена.

В този момент зазвуча арията на Русалка от Дворжак. В черна лъскава рокля с шлейф от пепел от рози между колоните на театъра се появи самата Соня. "Какъв красив глас", промълвиха музиканти, които от каменните редове се наслаждаваха на изпълнението й.

"Като човек, роден в Пловдив – земята, дала на света Орфей, искам Тракия да се почита така, както се почитат Гърция, Рим и Египет", каза сопраното.

По думите й лауреатите на Тракийските награди показват, че изкуството няма граници. "За мен е гордост да се нарека тракийка. Където и да съм по света, винаги нося Тракия в сърцето си", каза още Соня.

Първата награда за дебют на годината отиде у мецосопраното със световна кариера Екатерина Буачидзе. Тя е грузинка по народност и с красиво излъчване. Привлича вниманието на големите оперни сцени с пеенето си. Буачидзе спечели Опералия 2025 в София.

В Пловдив изпълни арията на Розина от "Севилския бръснар". И получи статуетката на Орфей, дело на Петър Авров.

За режисура бе отличена Вера Немирова, чиито постановки по света събират овации.

В един момент целият театър притихна, когато на древната сцена излязоха със запалени свещи в ръка Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева", Хор "Детска китка" и Хорът на операта. Прозвучаха първите акорди на Пучини от "Мадам Бътерфлай" и запяха прочутата ария без думи.

Световният пианист Емануил Иванов, само на 28 години, бе другият отличен лауреат. "Моята сила е пианото, не речите, каза той и благодари на Соня Йончева.

Последва прочутото изпълнение от Верди "Хора на евреите" и бе даден антракт.

Втората част на представлението също беше завладяваща.

Със статуетката на Орфей се сдобиха примабалерината Марта Петкова, примата на Софийската опера Габриела Георгиева, световният тромпетист Пачо Флорес и контратенорът Якуб Орлински. А Анна Томова–Синтова бе отличена за цялостно творчество.

"Видяхме истински букет от световни имена, събран на една сцена в Пловдив – нещо, което само в чужбина можеш да гледаш и на цената на билет от поне 300–400 евро", коментираха от публиката.

А когато на финала запяха Соня Йончева и рядкосрещаният контратенор Якуб Орлински настана магия. "Дори и комарите спряха да летят", каза пианистката на Хора на пловдивските момчета Юлия Петрова.