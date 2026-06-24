Vivacom Art Hall Оборище 5 затваря, тръгва DG Art Gallery

След девет изключително успешни години като едно от най-разпознаваемите пространства за изкуство, култура и събития в България, считано от 1 юли 2026 г., Vivacom Art Hall Оборище 5 преустановява своята дейност в досегашния си формат по инициатива на своя основател и артистичен директор Деница Гергова. Това решение е част от естествения процес на развитие и трансформация на създадените от нея проекти.

Под нейно ръководство локацията се утвърди като водещ културен център за съвременно изкуство, престижни корпоративни събития, изложби, концерти, литературни срещи и множество артистични проекти, реализирани с участието на български и международни автори.

Деница Гергова насочва своята енергия и професионален опит към новия си проект DG Art Gallery. Всички арт проекти и кураторски инициативи, развивани от нея, ще продължат своя път, надграждайки постигнатото от първата Галерия за модерно изкуство в София – The Gallery of Modern Art и от Vivacom Art Hall Оборище 5.

Създадена с амбицията да представя значими български и чуждестранни автори, актуални художествени практики и проекти с международен обхват, DG Art Gallery ще запази духа на свободния творчески диалог и високите професионални стандарти, които определяха дейността на предходните проекти. Галерията ще продължи активно да работи за популяризирането на българското изкуство в международен контекст и за създаването на нови възможности за глобален културен обмен.