Мария Бакалова: Не бих могла да си мечтая за по-добро филмово семейство

Имам щастието да наричам тези двама свои екранни родители. Дейвид Стратърн и Паулина Порижкова превърнаха O Horizon в едно незабравимо преживяване и наистина не бих могла да си мечтая за по-добро филмово семейство. Това написа актрисата Мария Бакалова в своя фейсбук профил и публикува снимка, на която е със Стратърн и Порижкова.

Най-новия ѝ филм O Horizon представя нетрадиционен поглед към вечната тема, че семейството е завинаги.

И в него Мария е в главната роля - играе блестяща млада невроложка, която наскоро е загубила баща си и се опитва да погребе мъката в своята научна работа. Един ден среща програмист, който е създал нова технология, и с негова помощ младата лекарка може да има отново връзка с баща си. Отношенията с дигитализираната му версия я принуждават да преосмисли всичко - от романтичните си връзки до делото на живота си.

В драмата Мария Бакалова си партнира с Дейвид Стратърн, познат от филми като "Поверително от Ел Ей", "Лека нощ и късмет", "Фирмата" и "Земя на номади".