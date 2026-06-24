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Мария Бакалова: Не бих могла да си мечтая за по-добро филмово семейство

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КАДЪР: Фейсбук/Maria Bakalova﻿

Имам щастието да наричам тези двама свои екранни родители.   Дейвид Стратърн и Паулина Порижкова превърнаха O Horizon в едно незабравимо преживяване и наистина не бих могла да си мечтая за по-добро филмово семейство. Това написа актрисата Мария Бакалова в своя фейсбук профил и публикува снимка, на която е със Стратърн и Порижкова. 

Най-новия ѝ филм O Horizon представя нетрадиционен поглед към вечната тема, че семейството е завинаги. 

И в него Мария е в главната роля - играе блестяща млада невроложка, която наскоро е загубила баща си и се опитва да погребе мъката в своята научна работа. Един ден среща програмист, който е създал нова технология, и с негова помощ младата лекарка може да има отново връзка с баща си. Отношенията с дигитализираната му версия я принуждават да преосмисли всичко - от романтичните си връзки до делото на живота си. 

В драмата Мария Бакалова си партнира с Дейвид Стратърн, познат от филми като "Поверително от Ел Ей", "Лека нощ и късмет", "Фирмата" и "Земя на номади". 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

КАДЪР: Фейсбук/Maria Bakalova﻿

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