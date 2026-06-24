Окончателно: Глобиха шефката на НДК за конфликт на интереси

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди глобата от 5000 лева, наложена на изпълнителния директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова за конфликт на интереси.

Според решението на съда нарушението е извършено, след като Татарова е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си. Магистратите приемат, че с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията ѝ като лице, заемащо публична длъжност.

Освен наложената глоба, съдът постановява да бъдат отнети и 476 лева, представляващи дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена също така да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.

В мотивите си върховните магистрати подчертават, че за установяването на конфликт на интереси не е необходимо да се доказва настъпването на реална вреда за институцията или получаването на конкретна облага. Според съда е достатъчно да бъде установено самото формално нарушение – фактът, че длъжностно лице е упражнило правомощията си в ситуация, в която е налице частен интерес. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

В началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев оповести данни за финансовите резултати на НДК и възнагражденията на неговото ръководство.

По думите на Милошев НДК отчита загуба в размер на близо 49 млн. евро, като спрямо 2024 г. отрицателният финансов резултат за 2025 г. се е увеличил с 502%.

Милошев уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на НДК, който се състои от петима членове, сред които и изпълнителен директор. Според изнесените данни общият размер на възнагражденията на ръководството непрекъснато нараства през последните години – от близо 104 хил. евро през 2023 г. до около 158 хил. евро през 2024 г., а за 2025 г. сумата достига близо 305 хил. евро.

По данни на министъра годишното възнаграждение на Татарова за 2025 г. възлиза на близо 200 681 евро, което се равнява на около 13 680 евро месечно. Освен това всички членове на Съвета на директорите получават и ваучери за храна на стойност 102 евро месечно.

"В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно." Това заяви Татарова пред NOVA NEWS по-късно.