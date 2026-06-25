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Накъде с децата през уикенда (27-28 юни)

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Сцена от "Тигърчето Спас"

Ето няколко идеи къде да заведете децата в София този уикенд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сцена от "Тигърчето Спас"

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание