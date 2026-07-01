Животът на Парцалев като приказка, но не с щастлив край, в Сатирата

Калин Сърменов предложи на столичната културна общност спектакъл за 100 години от рождението на Георги Парцалев, който той заедно с режисьора Николай Младенов разработват като концепция и реализация.

Шоуто е толкова изпипано и въздействащо, че най-вероятно ще остане в репертоара на Сатиричния театър и като първа стъпка тръгва на турне в страната. Екипът е съчетал умело комизма и смеха от времето на Парцалев със съвременните средства на изкуствения интелект, визуална среда и нов тип забава.

Парцалев се появява като

холограма на огромни екрани

и влиза в диалог с актьори

от състава на театъра. Негови оживели реплики са вплетени в скечове, в които си партнира с Александра Сърчаджиева и Албена Павлова, изтръгвайки смях от публиката.

Представлението е построено на основата на разказвач (Силвия Лулчева), който предава като приказка живота на великия комик. Съвременната публика със сигурност за първи път научава, че тази приказка съвсем не е била от най-ведрите и с щастлив край. Преследван от народната власт, неглижиран, докладван от доносници, Парцалев постоянно е трябвало да доказва безспорния си, но очевидно спорен за някои талант. Отдадена е заслужена роля на Методи Андонов - режисьора, който не се страхува да застане зад Парцалев и да му даде роля в спектакъла “Свинските опашчици”. В нея Парцалев играе почти през цялото време без нито една реплика, разчитайки единствено на мимика и сценично присъствие. Така Методи Андонов доказва, че успехът на Парцалев не се дължи просто на характерния му глас и диалектен говор. Той показва в чист вид феноменалния му трагикомичен талант. Георги Парцалев като холограма Снимка: Сатиричен театър "Алеко Константинов"

На сцената са почти всички артисти на трупата плюс студенти от театралния колеж “Любен Гройс”, където Сърменов преподава. Представлението е като дълго чакана и вълнуваща

среща на старите

с новите комици

Важни моменти от живота на Парцалев се редуват със съвременни скечове и естрадни песни, изпълнени от няколко групи актьори. Най-силен смях плюс овации печели екипът на Албена Михова в ролята на учителка, чиито изоставащи ученици (Александър Григоров, Борислав Захариев - Боби Турбото, Георги Спасов и Ивайло Калоянчев) рецитират стихове по абсурден начин с много гафове, сексуални намеци, жестове, закачки и гримаси. Представлението добива завършен вид с Бенда на Сатирата, ръководен от Мартин Каров.

На финала оживяват образите на другите титани на Сатирата – Никола Анастасов, Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев, с които неразривно свързваме името на Парцалев.

Не е пресилено да се каже, че представлението е обяснение в любов на младите сатирици към старите комици, емоционален и дълбоко трогващ поклон, който разчувства всички зрители.