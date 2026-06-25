Прочутата “Ахинора” гостува само за няколко часа на “Аполония”

Легендарната картина на Иван Милев “Ахинора” от 1925 г. ще гостува само за няколко часа в рамките на тазгодишното издание на Празниците на изкуствата “Аполония”. Тя е сред най-ярките творби, опазвани в Казанлък, а сега ще бъде показана в Созопол като специален жест към фондация “Аполония”, след като тази година там ще бъдат представени две изложби на казанлъшката художествена галерия.

“Иван Милев. Като чайка” включва непоказвани фрагменти от личния архив на талантливия художник, който е и един от основните представители на българския сецесион. Куратор на изложбата е директорът на галерията д-р Пламен Петров, а участието в “Аполония” е част от програмата, с която институцията отбелязва 125-ата годишнина от полагането на основите на художествената сбирка в Казанлък. Експозицията е с изследователска стойност и задава въпроса какво се случва, когато геният на линията и баграта проговори в стихове.

Другата изложба, която галерията в Казанлък ще представи в “Аполония”, е “Островите в нас”. Тя е концептуална инсталация, създадена специално за архитектурата на пространството, и събира водещи съвременни автори като Коста Денев, Силвия Коева-Попова, Райна Тенева и други. Изложбата превръща залите в територия за изолация и напомня, че в свят на баналност всеки творец е остров, но в дълбокото всички острови са свързани.

