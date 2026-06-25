След 9 години и 300 изложби Деница Гергова затваря софийската галерия “Виваком Арт хол Оборище 5” (Обзор)

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От 1 септември артпространството ще е с нови собственици

След девет успешни години и над 300 изложби на български и световни художници софийската галерия за съвременно изкуство “Виваком Арт хол Оборище 5” затваря врати. От 1 септември мястото ще бъде с нови собственици.

За тези години галерията се превърна в едно от най-разпознаваемите пространства за изкуство, култура и събития у нас, но основателят и артистичен директор Деница Гергова е решила да приключи дейността му.

Сега тя основава нова галерия, която се казва DG Art Gallery, като в нея ще продължи да развива проектите си. Новата галерия също ще представя български и чуждестранни автори и международни проекти. Амбицията на Деница Гергова е

да продължи активно да работи за популяризирането на

българското изкуство

на международната сцена, както и да създава нови възможности за глобален културен обмен.

“Повече от 15 години се развивам в сферата на изкуството и създаването на културно съдържание в България. За мен беше чест през последните години да бъда артистичен директор на това прекрасно културно пространство”, казва Деница Гергова за закриването на галерията.

Преди 9 години “Виваком Арт хол Оборище 5” открива първата си изложба и тя е на световноизвестния американски съвременен артист Стивън Уилсън. След това реализира над 300 изложби, представяйки едни от най-значимите имена в съвременното изкуство.

Гостуват много световни автори, сред които Деймиън Хърст, Анди Уорхол, Вилем де Кунинг, Кийт Харинг, Джим Дайн и Mr. Brainwash. Част от специалните международни гости са и The Connor Brothers от Великобритания, които посетиха България по покана на галерията. Представени са и творби на Рупърт Смит, Дон Кен, Робърт Марс и други.

Галерията подкрепяше и българското съвременно изкуство чрез изложби на автори като Хубен Черкелов, Греди Асса, Евгени Йонов, Иван Кюранов, Сара Алберт и десетки други.

Важна част от дейността на галерията беше и конкурсът MOST за съвременно изкуство, който откриваше и подкрепяше нови млади автори.

През последните години бяха показани и

две самостоятелни изложби,

посветени на Кристо и Жан-Клод,

както и впечатляващата експозиция “Императриците” на Деймиън Хърст. Галерията реализира и хиляди корпоративни и частни събития – конференции, коктейли, официални вечери, премиери, базари и благотворителни инициативи.

“За мен “Vivacom Art Hall Оборище 5” бе много повече от галерия и събитийно пространство. То беше незаменима школа, която изигра ключова роля в професионалното ми израстване, обогати опита ми и отвори пътя ми към реализацията на международни проекти на световната арт сцена”, казва още Деница Гергова.