“Кърпена глава” в нов цветен графичен роман

Познатата поредица “Кърпена глава” (изд. “Фют”) ще зарадва своите почитатели с нова визия, този път като графичен роман, и то изцяло в цвят.

Авторите твърдят, че светът на Кърпена глава е много подходящ за новия формат. Писателят Гай Бас извежда разказа на ново ниво, където водеща роля играе въображението, а талантливите илюстрации на Пит Уилямсън предоставят възможност за възприемане на историята по по-богат и въздействащ начин. Така познатите герои се трансформират в запомнящи се образи. Цветното адаптирано издание на “Кърпена глава” под формата на комикс със сигурност ще зарадва цяло едно ново поколение читатели.

