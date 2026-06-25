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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23105983 www.24chasa.bg

Сандра Браун с трогателна история, вдъхновена от случай в рода ѝ

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Ела Бароун притежава малък пансион, който е единственият източник на доходи за нея и 10-годишния ѝ син. Детето страда от поведенческо разстройство и по препоръка на местния лекар Ела се съгласява да приеме нов наемател. Дейвид Рейнуотър е с нелечимо заболяване и иска да изживее пълноценно малкото му оставащо време. Превръща се в морална опора на обеднелите фермерски семейства и става техен водач срещу местната шайка насилници.

Вдъхновена от истински случай в рода на писателката Сандра Браун, “Лятна буря” е трогателна история за силата на човешкия дух и магията на любовта. Романът излиза с логото на издателство “Хермес”.

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