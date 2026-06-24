ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДБ за бюджета: Предлагат рекорден дефицит, като то...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23106298 www.24chasa.bg

Ники Кънчев изпрати абитуриентка

2912
Ники Кънчев с дъщеря си Мари София СНИМКА: Фейсбук/Niki Kunchev/ Ники Кънчев

Телевизионният водещ Ники Кънчев изпрати абитуриентка. 

"Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайстет, дванайсет! Попътен вятър, Тати! Много те обичам!", написа той във фейсбук под снимка с дъщеря си Мари София. 

Мари София е единственото дете на Ники Кънчев. На 15 години прави впечатление с благотворителна инициатива – вместо подаръци кани приятелите си да даряват средства за болно дете, като събира конкретна сума, която се дарява за кауза. 

Ники Кънчев нееднократно е казвал, че бащинството го е променило сериозно и че дъщеря му е най-голямото му щастие и мотивация в живота.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ники Кънчев с дъщеря си Мари София СНИМКА: Фейсбук/Niki Kunchev/ Ники Кънчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)