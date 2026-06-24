Телевизионният водещ Ники Кънчев изпрати абитуриентка.
"Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайстет, дванайсет! Попътен вятър, Тати! Много те обичам!", написа той във фейсбук под снимка с дъщеря си Мари София.
Мари София е единственото дете на Ники Кънчев. На 15 години прави впечатление с благотворителна инициатива – вместо подаръци кани приятелите си да даряват средства за болно дете, като събира конкретна сума, която се дарява за кауза.
Ники Кънчев нееднократно е казвал, че бащинството го е променило сериозно и че дъщеря му е най-голямото му щастие и мотивация в живота.