Grand Theft Auto VI излиза през ноември на цена от 80 долара

Дългоочакваната видеоигра „Гранд тефт ауто“ VI (Grand Theft Auto VI – „Джи Ти Ей 6“/GTA VI) ще струва 79,99 долара, обяви днес разработчикът „Тейк-ту интерактив софтуер“ (Take-Two Interactive Software), съобщи Ройтерс. Компанията също така потвърди и по-рано обявената дата, на която играта ще бъде пусната на пазара – 19 ноември 2026 г.

С обявената цена „Джи Ти Ей 6“ ще бъде една от най-скъпите игри сред високобюджетния сегмент, надхвърляйки прага от 69,99 долара, който години наред се поддържаше от хитови заглавия като „Гоуст оф Йотей“ на „Сони“ (Sony) и „Дъ ледженд оф Зелда: Тийрс ъф дъ кингдъм“ на „Нинтендо“ (Nintendo).

Премиум версията на „Джи Ти Ей 6“ - „Ултимейт едишън“, ще струва 99,99 долара и ще включва ексклузивни превозни средства, оръжия и облекла, които потребителите могат да използват в играта. Те ще са част от историята на Джейсън и Лусия, главните персонажи в играта.

Акциите на „Тейк-ту интерактив софтуер“ поскъпнаха с над 3 на сто в днешната предборсова търговия.

Цената едва ли ще повлияе на продажбите – 80 долара е незначителна сума на фона на огромното очакване, коментира Йост ван Дрюнен, преподавател по гейминг индустрия в бизнес училището „Стерн“ към Нюйоркския университет. Търсенето на „Джи Ти Ей 6“ не е обрързано с цената, което не е типично за почти никой друг продукт, добави той.

Феновете очакват „Джи Ти Ей 6“ повече от десетилетие, а анализаторите предвиждат играта да се превърне в мигновен хит и да генерира милиарди долари приходи само за дни, заради популярността на поредицата и силната репутация на създателя ѝ „Рокстар Геймс“ (Rockstar Games), дъщерната компания на „Тейк-ту интерактив софтуер“, съобщи БТА.

Предишната игра от серията, „Джи Ти Ей 5“ беше пусната на пазара през 2013 г. Продажбите й възлизат на около 230 милиона копия, което я прави една от най-продаваните видеоигри в историята.

Предварителни поръчки за „Джи Ти Ей 6“ ще започнат на 25 юни, обяви „Тейк-ту интерактив софтуер“ по-рано този месец.

Играта беше представена за първи път в края на 2023 г. в трейлър, който има близо 300 милиона гледания в „Ютуб“.