Радина Кърджилова и Деян Донков заедно на стадиона - празнуват рождения ден на сина си Христо

С впечатляваща торта като футболна топка, цял отбор приятели и на стадиона големият син на Радина Кърджилова и Деян Донков - Христо, отпразнува 10-ия си рожден ден. Порасналото момче облече фланелка неслучайно с номер 10 и надпис Неймар и изигра оспорван двубой със своите приятели, преди да духне свещичките. По-малкото му братче Йоан също е на игрището с тениска на Мбапе и номер 9.

“Благодаря ти, Христо, за търпението и обичта, с които ме даряваш. За това, че приятелството е пътят към това да опознаваш себе си и да бъдеш по-добър човек. И твоите момчета, с които риташе футбол като за световното първенство тази година! Светът е по-хубав, когато обичаш!”, написа щастливата майка Радина Кърджилова в социалните мрежи.

Заедно на партито с нея е и Деян Донков, който също сподели кадри от рождения ден.

