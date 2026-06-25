ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО отказала на турски журналисти акредитации за ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23107006 www.24chasa.bg

Радина Кърджилова и Деян Донков заедно на стадиона - празнуват рождения ден на сина си Христо

984
Радина Кърджилова с двете си момчета на стадиона - рожденика Христо и по-малкия Йоан СНИМКА: ИНСТАГРАМ

С впечатляваща торта като футболна топка, цял отбор приятели и на стадиона големият син на Радина Кърджилова и Деян Донков - Христо, отпразнува 10-ия си рожден ден. Порасналото момче облече фланелка неслучайно с номер 10 и надпис Неймар и изигра оспорван двубой със своите приятели, преди да духне свещичките. По-малкото му братче Йоан също е на игрището с тениска на Мбапе и номер 9.

“Благодаря ти, Христо, за търпението и обичта, с които ме даряваш. За това, че приятелството е пътят към това да опознаваш себе си и да бъдеш по-добър човек. И твоите момчета, с които риташе футбол като за световното първенство тази година! Светът е по-хубав, когато обичаш!”, написа щастливата майка Радина Кърджилова в социалните мрежи.

Заедно на партито с нея е и Деян Донков, който също сподели кадри от рождения ден.

Радина Кърджилова с двете си момчета на стадиона - рожденика Христо и по-малкия Йоан СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание