Синът на Атанас Атанасов с главна роля в немски полицейски сериал

В ролята на полицая Петков влиза младият актьор Ясен Атанасов в немския криминален сериал Soko Wismar. Отскоро той е в Берлин, където снима новия сезон.

Сериалът вече има над 22 сезона и е в ефир от 2004 г. Историята започва, когато опитен криминален детектив от Хамбург се завръща в родния си град Висмар. Присъединява се към местния полицейски екип, който страда от недостиг на персонал, и има намерението да им покаже как се разследват престъпления в големия град. Екипът във Висмар се сблъсква със заплетени криминални случаи, убийства и местни интриги.

Ясен Атанасов за известно време ще остави Театър “Българска армия”, където е на щат. Наследник е на велика актьорска фамилия – негови баба и дядо са актьорите Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев, баща му е актьорът, режисьор и преподавател проф. Атанас Атанасов, а майка му е актрисата Десислава Стойчева.