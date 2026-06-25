Гените са си гени - дъщерята на Ники Кънчев тръгва по стъпките му, но от Рим (Обзор)

Гордият татко показа Мари София като абитуриентка на всичките си 300 000 последователи във фейсбук и инстаграм

Седмица след бала на Мари София известният ѝ татко и много обичан журналист Ники Кънчев я показа като абитуриентка на всичките си 148 000 последователи във фейсбук и още 151 хил. в инстаграм. Той публикува тяхна обща снимка, на която изящното момиче е с елегантната си бална рокля, направена от дизайнера Васил Петрийски, който от 20 години живее в Лондон.

И все пак любимата марка дрехи на Ники Кънчев е... Marka. Името идва от никнейма на дъщеря му, така ѝ казват съучениците ѝ. Малко хора знаят, но Мари София се занимава с благотворителни каузи досущ като баща си. Преди време тя започна да произвежда дизайнерски тениски, ръчно нарисувани от нея. От всяка поръчана тениска даряваше 30 процента на болните и нуждаещите се деца, които журналистът подкрепя. По същия начин му помагаше, когато Кънчев събираше храна за бездомни и възрастни хора по време на пандемията от ковид. А след време се снима с него в благотворителна кампания срещу рака на простатата. Тогава кадрите на всички известни бащи и децата им бяха изложени в Народния театър.

“Имам едно съкровище - дъщеря ми”, обича да казва Ники Кънчев. И въпреки че след два месеца ще се раздели с нея, гордо обяснява причината: “Вече я приеха в специалността “Медии и комуникации” в американския университет “Джон Кабот” в Рим”. Ще учи изграждане на медии и медийно съдържание.

“Гените са си гени” - това е обяснението му защо е поела по пътя на медиите, където работят и Ники, и майката на Мари София - Даниела. С усмивка добавя, че “не е имало натиск” за избора ѝ, а с малко тъга уточнява, че дъщеря му заминава за Италия в края на август.