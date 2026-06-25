Йордан Динев, за когото не само туризмът, а и България е кауза

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Йордан Динев - един от строителните предприемачи, които променят България, навършва днес 58 г. Освен че двамата с брат си Динко осъвремениха облика на българския туризъм и превърнаха родния Свети Влас в модерен курорт, той е в основата и на десетки родолюбиви каузи.

Йордан Динев ще отбележи рождения си ден в тесен семеен кръг край морето. Празникът обаче ще стане видим доста по-нашироко по Южното Черноморие с впечатляваща заря в чест на по-малкия брат.

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