След "Букър" Георги Господинов сред финалистите и за наградата "Жан Моне"

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Георги Господинов, който спечели най-престижното отличие за литература "Букър" през 2023 г., сега е сред финалистите за европейската награда „Жан Моне". Номиниран е за за последния си роман „Градинарят и смъртта. Преводът на френски е дело на Мари Врина-Николов.

Сред финалистите за наградата "Жан Моне" са още ирландският автор Джоузеф О'Конър с романа Les Fantômes de Rome („Призраците на Рим") и италианският писател Андреа Баяни с L'Anniversaire („Годишнината") .

Наградата „Жан Моне" се присъжда всяка година от 1995 г. насам в рамките на фестивала „Литератури на Европа" в Коняк. С нея се отличават европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език през последната година.

Лауреатът на наградата ще бъде обявен на 21 ноември, а победителят ще наследи френския писател Паскал Киняр, който взе приза през 2025 г. за романа Trésor caché („Скрито съкровище").

Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски, арабски и бразилски португалски.