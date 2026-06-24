Йотова за завещаното от Любен Генов: Честността е дефицитна, но високо конвертируема валута

Днес, когато често злоупотребяваме с определени думи, без да вникваме в техния смисъл, и има хора, които се изкушават да ги подменят или продават, трябва да се върнем към завещаното от Любен Генов – човек, каквото и да прави, трябва да е честен, каквото и да му коства това. Честността днес е дефицитна, но изключително високо конвертируема валута. Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на фотоизложбата „70 години, посветени на журналистиката, в снимки". Експозицията е по повод 90-годишнината на българския журналист Любен Генов, като кадрите отразяват моменти от професионалния му път, съобщиха от прессекретариата на президентството. Президентът Илияна Йотова на откриването на фотоизложбата "70 години, посветени на журналистиката, в снимки" СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Има хора, които не просто преминават през времето, a имат невероятния талант и съдба да затварят времето между страниците на един вестник и вътре в тях да има живот, подчерта държавният глава. По думите й малцина са избраните да го правят и Любен Генов със своя 70-годишен професионален път е сред тях. През целия си живот той учеше на това, че да си журналист е занаят, не само си вършиш работата, но и преживяваш собствената си професия всеки ден, подчерта Илияна Йотова. Тя отбеляза богатата биографията на Любен Генов и посочи, че е пример как се изгражда професионалист стъпка по стъпка. Творческата биография на един човек, който през всичките тези години е бил желан и никога не се е самопредлагал, трябва да е урок за мнозина, които днес смятат, че са се родили научени, заяви президентът. Президентът Илияна Йотова на откриването на фотоизложбата "70 години, посветени на журналистиката, в снимки" СНИМКА: Прессекретариат на президентството

На събитието държавният глава отличи изтъкнатия журналист с Почетния знак на президента. Отличието е за високозначимия принос на Любен Генов към българската журналистика, за дългогодишната му дейност като журналист, редактор и общественик, както и във връзка с неговите изключителни заслуги за утвърждаването на високи професионални стандарти във вестникарството и развитието на медийната среда.